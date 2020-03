Coronavirus, le autorità controllano gli spostamenti degli italiani in base al cellulare: a rivelarlo è la Regione Lombardia. Così le Istituzioni controllano se i cittadini rispettano i divieti.

Coronavirus, le autorità italiane controllano anche attraverso i cellulari. A riferirlo, a sorpresa, è stato direttamente Giulio Galleraintervenuto quest’oggi in conferenza stampa insieme a Fabrizio Sala, presidente della regione Lombardia, per fare il punto della situazione.

Coronavirus, la rivelazione della Regione Lombardia

“Vi controlliamo attraverso le celle telefoniche, non uscire di casa è importante perché così questa battaglia la vinciamo noi”, ha riferito l’assessore al Welfare mentre annunciava i 1.971 contagi più di ieri e i nuovi 220 deceduti da mettere purtroppo a bilancio nel suo territorio di competenza.

Un concetto – quello della ‘spia’ telefonica – poi rimarcato anche dallo stesso Fontana: “Con l’aiuto delle compagnie telefoniche abbiamo potuto verificare gli spostamenti dei cittadini lombardi in questi giorni di emergenza. Il quadro è chiaro: ci sono ancora troppe persone in giro”.

Cosa dicono i dati telefonici

“Bisogna restare a casa”, ha poi ribadito Sala. I dati, del resto, parlano chiaro: “In base a quanto analizzato dal 20 febbraio a oggi, il calo dei movimenti è pari soltanto del 60%. Ci sono ancora troppe persone in giro”. Secondo quanto emerso dai dati, infatti, quattro persone su dieci continuerebbero a circolare malgrado le direttive governative.

Dunque serve un’inversione di rotta per debellare davvero la problematica: “Quelli che registriamo – continua Sala – sono movimenti di persona che hanno cambiato cella, il che significa che sono movimenti di 500 metri almeno o di un chilometro e anche più. Siamo grati a chi è obbligato ad andare a lavoro in questo momento, ma invito tutti gli altri che si muovono per motivi superflui a restare a casa”.

