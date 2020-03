In Italia i supermercati sono stati svaligiati, ma all’estero, ai tempi del Coronavirus, svaligiano i reparti dedicati alla carta igienica

Interminabili file fuori ai supermercati, si entra uno per volta, distanza di sicurezza: questa la situazione ‘acquisti’ in Italia. All’estero, invece, ai tempi del Coronavirus c’è un particolare che risalta agli occhi: i supermercati scarseggiano di carta igienica. Come mai? Sostanzialmente il Coronavirus non è come un’influenza intestinale, non colpisce in nessun modo la pancia, ma forse all’estero il discorso – ed il virus stesso – non sono abbastanza chiari.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE > > > Coronavirus, truffa ai danni di un farmacista milanese

Perché all’estero manca la carta igienica?

Secondo l’esperto Brian Cook, sulla vera e propria lotta alla carta igienica, c’è un motivo di sicurezza personale. “Il mio sospetto è che abbia a che fare con il modo in cui le persone reagiscono allo stress: vogliono un elemento di conforto e sicurezza. Per molti occidentali esiste un “fattore di schifo” associato alla pulizia della carta non igienica. Comunque c’è anche molta ignoranza, dunque nella maggior parte dei casi pensano che il Coronavirus colpisca anche la pancia come una normale influenza”.

Tutti gli aggiornamenti sul CORONAVIRUS sul nostro canale TELEGRAM >>> https://t.me/covid19LiveINEWS24