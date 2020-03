Coronavirus, di seguito il bollettino del 17 marzo: altri 2989 contagi e 345 morti nel nostro paese nelle ultime ventiquattro ore.

Il Coronavirus continua a mietere vittime in Italia e cresce ancora il numero di contagi col passare delle ore. Ecco, infatti, quanto ammesso in questi istanti dal Capo della Protezione Civile, Angelo Borrelli: “Oggi registriamo 192 persone guarite per un totale di 2941. Le persone positive registrano un incremento di 2989 persone, per un totale di 26062. In isolamento ci sono al momento 11108 persone, 2060 terapia in intensiva. Altri 345 morti nelle ultime ventiquattro ore per un totale di 2503 decessi“.

