Coronavirus: arriva una maxi offerta da parte del leader di Forza Italia Silvio Berlusconi per la Regione Lombardia. Messi a disposizione 10 milioni di euro.

Emergenza Coronavirus: Silvio Berlusconi ha deciso di donare la somma di 10 milioni di Euro alla Regione Lombardia. La donazione del leader e fondatore di Forza Italia, spiega la Repubblica, è finalizzata alla realizzazione del reparto di terapia intensiva alla fiera di Milano, reparto che vedrà l’apertura di 400 nuovi posti letto.

Se necessario, spiega lo staff di Forza Italia, la somma potrà essere utilizzata anche per altre emergenze. Attraverso il suo profilo Twitter, Silvio Berlusconi ha dimostrato la sua solidarietà nei confronti di quelli che ha definito “eroi civili”, ringraziandoli per il lavoro che stanno svolgendo ininterrottamente.

Leggi anche >>> Coronavirus, truffa ai danni di un farmacista milanese

Una maxi-offerta dunque quella del leader e fondatore di Forza Italia, che ha messo a disposizione 10 milioni di euro per la realizzazione del reparto di terapia intensiva all’ex fiera di Milano.

Come riportato da la Repubblica, anche il figlio del fondatore di Esselunga, Giuseppe Caprotti ha annunciato la costituzione di un fondo a sostegno delle attività terapeutiche lombarde. L’investimento sarà realizzato in collaborazione con la Regione Lombardia.

Potrebbe interessarti anche: Coronavirus, 23.073 contagi totali: 349 morti in più. Un solo nuovo caso a Wuhan – DIRETTA

Non posso, ancora una volta e dal profondo del cuore, non rivolgere un fervido e commosso ringraziamento agli eroi civili: abbiamo chiesto al governo di prevedere per loro un sostegno molto più elevato come ricompensa per il lavoro straordinario che stanno svolgendo. pic.twitter.com/zZcEUCYOoF

— Silvio Berlusconi (@berlusconi) March 17, 2020