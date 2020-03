Coronavirus, Arnold Schwarzenegger in quarantena con i suoi animali domestici. Il messaggio sui social fa il giro del mondo

L’emergenza legata al Covid-19 è arrivata anche negli Usa, dopo aver messo in ginocchio l’Italia e l’Europa intera.

L’ex governatore della California Arnold Schwarzenegger sta usando la sua celebrità per condividere l’importanza della distanza sociale durante l’epidemia di coronavirus. Schwarzenegger ha condiviso su Instagram un assaggio della sua situazione di isolamento, a casa con il suo asino e il suo pony.

“L’importante è che tu rimanga a casa, perché adesso c’è un coprifuoco”, ha detto l’ex attore in un video pubblicato sui social.

A 72 anni, Schwarzenegger si attiene scrupolosamente alle misure restrittive di quarantena decise anche dallo stato della California. “Quindi, restiamo a casa e mangiamo qui“, dice nel video, mettendo in mostra Lulu l’asino e Whisky il pony.

Entrambi gli animali che appaiono nel video mangiano un pasto a a base di carote e anche Schwarzenegger si accontenta di una cena simile: “Un po’ di cibo vegano!”.

“Non usciamo, non andiamo al ristorante, non facciamo più niente del genere qui”, dice Schwarzenegger nel suo post. “Mangiamo solo con Whisky e Lulu. Ci divertiamo lo stesso“.

Molte città stanno chiudendo le scuole, cancellando eventi sportivi e culturali e le aziende chiedono ai dipendenti di lavorare da casa, un modo per incoraggiare le distanze sociali, un modo efficace per fermare la diffusione del virus. Los Angeles e New York attualmente sono le città americane più colpite. In totale negli Usa i contagi hanno superato le 4000 unità, una situazione simile a quella italiana di due settimane fa.

