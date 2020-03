Coronavirus, virologo: dieta per combatterlo è possibile. L’esperto italiano suggerisce una dieta per contrastare la malattia e rinforzare le proprie difese immunitarie all’alba di un contagio sempre più preoccupante.

Fabrizio Pregliasco, virologo dell’Università degli Studi di Milano, afferma che la dieta sia tra le armi più forti per combattere il Coronavirus. La nuova malattia, di origini cinesi, continua a diffondersi a macchia d’olio ed il numero di infetti sale in continuazione. Per questo motivo ogni possibile precauzione, data l’assenza di un vaccino o di farmaci specifici, è importante per non contrarre la malattia. E pare proprio che il mangiare bene, il saper mangiare, è importantissimo per cercare di continuare a stare bene ed evitare di essere infetti dalla malattia. Ed ecco che i principi di Ancel Benjamin Keys e di sua moglie, che scrissero insieme “La Dieta Mediterranea”. Un insieme di regole e di norme da rispettare per avere un’alimentazione sana ed equilibrata, che risulta il migliori elisir di lunga vita ad ora conosciuto.

Coroanvirus, il virologo: “Seguite questa dieta per combatterlo”

Per stare bene è importante mangiare tanti verdure, frutta e cereali. Bisogna somministrare al corpo vitamine, bere molto ed avere una dieta equilibrata. Di seguito le parole del virologo a Il Parmese: “La miglior alimentazione per il nostro organismo, quella che più potrebbe aiutarlo ad affrontare un’infezione da coronavirus, e quella mediterranea. Consiglio di consumare alimenti ricchi di vitamina B e C, e oligominerali, come lo zinco”. Bisogna quindi consumare molta frutta, molta verdura e tanti cibi ritenuti positivi per la propria salute, soprattutto ora che è impossibile fare esercizio fisico. Una spremuta d’arancia e le cose miglioreranno fin da subito. Ovviamente bisognerà comunque seguire i decreti imposti dalla legge e le norme preposte dalla comunità scientifica.

