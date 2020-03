Contagio Coronavirus, uno studio portato avanti da esperti di diversi Paesi conferma il sospetto. L’epidemia è provocata soprattutto dagli asintomatici

Contagio Coronavirus, l’ultimo studio congiunto tra specialisti di Stati Uniti, Gran Bretagna e Cina conferma i sospetti. Il contagio è diventato globale per un motivo chiaro. I maggiori diffusori del virus infatti sono stati, almeno in questa prima fase, i soggetti asintomatici, o comunque persone con lievi sintomi e per questo non erano state sottoposte al test.

La ricerca è stata pubblicata di recente sulla prestigiosa rivista ‘Science Magazine‘ e confermaquanto era emerso anche dai primi casi in Italia. Sopratutto nella zona di Vo’ Euganeo era chiaro che la causa poteva essere locale e non pandemica. E in effetti lo studio ha stabilito che circa l’86 per cento delle infezioni in Cina non era stato documentato nelle due settimane precedenti la chiusura della città di Wuhan.

In effetti i pazienti asintomatici o con lievi sintomi in CIna erano la metà di quelli con sintomi gravi. Ma in compenso è stato accertato che hanno contagiato almeno il 79 per cento dei sintomatici. Gli esperti hanno determinato che si trattava di infezioni non documentate, con sintomi quasi trascurabili, Oppure sintomi che non erano stati friconosciuti come tali.

Proprio per questa loro caratteristica rischiano di esporre una porzione più larga della popolazione al virus. Lo attestano gli specialisti che hanno effettuato un lavoro congiunto. Sono quelli della Columbia University, dell’Università di Hong Kong, dell’Imperial College di Londra. Con loro anche quelli dell’Università Tsinghua di Pechino e della California University.

Asintomatici e Coronavirus, lo studio conferma l’importanza dei test



Le conclusioni dello studio sul contagio da Covid-19 sembrano portare ad un risultato chiaro. La quota di infezioni non documentate, in larga maggiioranza non sintomatiche, ha determinato la rapida diffusione del virus in Cina. Resta da capire se possa essere stato lo stesso anche in altri Paesi, come l’Italia, ma gli indizi ci sono.

Ma quali sono quindi le conclusioni e gli accorgimenti per i Paesi colpiti dal virus? Fondamentali rimangono le misure restrittive. Come i test rapidi e la rilevazione del Covid-19, ma anche le restrizioni negli spostamwenti e nei viaggi. Altrettanto sono le protezioni, dei singoli e delle comunità a rischio.

Ma soprattutto, occhio agli asintomatici. Perché sembra chiaro che chi lamenta qualche sintomi, specie otra che la pandemia è totale, rispetterà il divieto di muiversi. Ma chi invece sta bene io pensa di non essere un portatore del virus, continuerà a fare la vita di sempre. E comunque tutti i Paesi devono insistere sulla necessità di fare test, anche a tappeto, inculcando anche una maggiore consapevolezza nell’opinione pubblica. Una missione nella quale l’Italia, almeno nelle ultime due sdettimane, ha investito molto tempo e ora anche denaro.

