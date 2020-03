A Bari una donna, positiva al Coronavirus che stava partorendo in una clinica, ha contagiato un operatore sanitario. Denunciata per ‘epidemia colposa’

Una donna, ricoverata per il parto nella clinica Mater Dei di Bari, è stata denunciata per “diffusione colposa di epidemia“. Il motivo? Stando alla denuncia effettuata alla Procura del capoluogo pugliese da tre persone, la donna, poi risultato positiva al Coronavirus, al momento del ricovero avrebbe omesso la sua provenienza dall’Emilia-Romagna, la seconda regione italiana più colpita dall’epidemia di Covid-19. L’inchiesta è partita dopo la denuncia da parte di un’infermiera e di un operatore socio-sanitario del reparto di ginecologia dove la donna era ricoverata, e da un’altra partoriente compagna di stanza. L’oss è stato contagiato, risultando positivo al tampone, mentre l’infermiera e l’altra donna si trovano attualmente in quarantena presso il proprio domicilio.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Mediaset, Piero Chiambretti è risultato positivo al Coronavirus

Contagiato dal coronavirus in una clinica a Bari: il rischio di chi rientra dalle regioni del Nord

I fatti di Bari, con un operatore socio-sanitario contagiato dal Coronavirus a causa di una paziente che tornava dall’Emilia-Romagna, dovrebbe far tenere bene gli occhi aperti sul problema. Nei giorni scorsi, soprattutto nella notte di sabato 7 marzo, poco prima che venisse firmato il primo decreto con le misure restrittive, decine di migliaia di persone dalla Lombardia e da altre regioni del Nord hanno fatto ritorno nelle zone di origine. Una massa di potenziali “untori” che stanno mettendo a repentaglio, oltre che i propri familiari più deboli, anche un sistema sanitario che al Sud non è efficiente come quello che sta per collassare nell’Italia Settentrionale.

LEGGI ANCHE >>> L’epidemia di Coronavirus cresce anche in Africa: i paesi interessati

Coronavirus, a Bari inchiesta per epidemia colposa a carico di partoriente: “Non dichiarò di venire da Nord” La donna era coverata nella clinica Mater Dei e, stando alla denuncia di tre persone venute in contatto con lei, avrebbe omesso di comunicare che proveniva dall’Emil… pic.twitter.com/na5qwPLo50 — Bari 24 ore (@bari24ore) March 17, 2020

Tutti gli aggiornamenti sul CORONAVIRUS sul nostro canale TELEGRAM >>> https://t.me/covid19LiveINEWS24