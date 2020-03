Calcio, l’Uefa chiede 300 milioni ai club per non disputare l’Europeo. L’incredibile indiscrezione arriva direttamente dall’Inghilterra

La riunione straordinaria di oggi della Uefa dovrebbe sancire lo spostamento definitivo dell’Europeo di calcio 2020. La prima edizione itinerante della storia verrà ricollocata a data da destinarsi con un paio di opzione in ballo. O la prossima estate (2021) oppure durante l’inverno, stile mondiali in Qatar (novembre-dicembre 2020).

Tutto questo però dovrebbe avvenire con una pesante ripercussione economica per i club calcistici. Si perchè il massimo organo politico del pallone europeo chiederà alle squadre di rimborsare parte delle perdite, per un totale di ben 300 milioni di euro. All’Italia dovrebbe spettare una quota parte di circa 30 milioni.

Come riportato dal ‘Corriere della Sera’, nella giornata di oggi, martedì 17 marzo, l’indiscrezione lanciata dal portale inglese Athletic dovrebbe diventare certezza. I Campionati Europei traslocheranno nel 2021, o in alternativa si disputeranno tra il 23 novembre ed il 23 dicembre prossimo. Poichè questo slittamento nasce anche dalla richiesta da parte delle 55 federazioni europee di poter concludere i propri campionati nazionali durante l’estate, l’Uefa avrebbe pensato bene di recuperare in questo modo le ingenti perdite di sponsor e organizzazione.

A Nyon per questo motivo si sta pensando di chiedere un indennizzo a federazioni, leghe e club, applicando una sorta di tassa ripartita in basse agli incassi di ogni singolo paese. Ovviamente per venire incontro alle squadre, si fa per dire, non verrebbero conteggiati nel temuto Fair Play finanziario, lasciando maggiore libertà ai bilanci.

Oggi verranno prese anche altri decisioni importanti, che riguardano sia le coppe europee che il prossimo Mondiale per Club (in accordo con la FiFa per spostarlo).

