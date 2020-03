Sul sito del Ministero spunta una nuova autocertificazione spostamenti con una voce aggiuntiva: scarica il modulo in basso

Il sito ufficiale del Ministero ha pubblicato un nuovo modello di autocertificazione utile per spostarsi da un posto all’altro. In esso si aggiunge una quinta voce alle quattro già presenti. Da oggi in poi si dovrà utilizzare questo modulo qui, il vecchio dunque diventerà inutilizzabile.

Autocertificazione spostamenti, le novità

Il nuovo modello dovrà come al solito essere compilato, ma controfirmato al momento del controllo da parte delle forze dell’ordine dopo che queste avranno accertato l’indentità del cittadino. Tutto ciò per evitare fotocopie allegate di documenti.

L’integrazione nuova all’autocertificazione riguarda dunque il divieto assoluto di uscire dalla propria abitazione per chiunque sia stato posto in quarantena. E’ servita questa nuova misura poiché diverse persone sono state trovate fuori casa in violazione degli obblighi della quarantena. Si rischiano dunque fino a 12 anni di carcere per concorso colposo in epidemia.

Ad oggi sono già qualche migliaio il numero delle denunce scattate per autocertificazioni dichiaranti il falso o con su scritti futili motivi alla base degli spostamenti.

CLICCA QUI PER SCARICARE IL MODULO

