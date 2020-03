Anno scolastico 2019/20: cosa succederà adesso col coronavirus? Arrivano già le prime decisioni: le annuncia Lucia Azzolina, ministro dell’Istruzione.

L’anno scolastico 2019/20 non sarà prolungato per l’emergenza coronavirus. Nonostante lo stop forzato per l’emergenza sanitaria, non ci sarà una proroga per provare a recuperare concretamente quanto perso a causa del Covid-19.

L’anno scolastico non sarà prolungato

A riferirlo, in diretta televisiva ai microfoni de La 7, è stata direttamente il referente Lucia Azzolina. Il ministro dell’istruzione, infatti, ha scartato per il momento la possibilità di rilanciare l’annata e di prorogarla per l’eccezione fino a giugno: “Ci sono studenti e docenti che stanno facendo più di quello che facevano in classe, quindi al momento escludo che l’anno possa allungarsi così come altre ipotesi”.

Avanti con le lezioni on line dunque. Iniziativa presa da quasi tutte le università e portata avanti anche dalle scuole, almeno dalle più fornite. “C’è una comunità educante che sta dando un bellissimo esempio al Paese”, ha evidenziato entusiasta Azziolina. Così come sottolinea lo sforzo fatto dalle Istituzioni sull’ambito della cultura: “Per traguardi simili abbiamo stanziato 85 milioni di euro”.

E cosa succederà con l’esame di Stato?

Il politico appare abbastanza irremovibile sulla possibilità di allungare l’anno come paventato da molte fonti: “Se sia alunni che docenti stanno dando il massimo in questa situazione atipica, perché dovrei allungare l’anno? E’ come se dicessi loro che non hanno fatto nulla in questo periodo. Il che non è assolutamente vero. Dunque devo premiare chi sta andando avanti in questo periodo”.

Riferimento inevitabile, alla fine, anche all’esame di Stato con cui gli studenti dovranno comunque confrontarsi: “Questo è un aspetto delicato. Personalmente sto proponendo varie soluzioni al ministero dell’Istruzione, il tutto in base a quando riapriranno le scuole. Ma l’esame resterà assolutamente serio, anche se terrà in considerazione il momento di emergenza vissuto. Nelle prossime settimane forniremo ulteriori aggiornamenti in merito”.

Potrebbe interessarti anche —-> Coronavirus, picco previsto il 25 marzo per gli esperti: le conseguenze