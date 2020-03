Amazon elimina libri falsi sul coronavirus. Il noto portale per lo shopping online non prende mezze misure ed ha deciso di intervenire con estrema forza contro chi fa truffe sfruttando il momento difficile.

Vi abbiamo già parlato in passato delle maschere e dell’amuchina venduta prezzo esorbitante su portali online. Proprio per questo tali prodotti sono stati eliminati dalla vendita e nelle prossime settimane i profili che avevano pubblicato gli annunci verranno anche perseguitati legalmente per truffa online. Nelle ultime ore, però, c’era stata anche un altro tentativo di truffa che ha fatto parecchio scalpore e che ha portato il colosso del e-commerce americano a prendere una posizione molto dura. Da pochi giorni, infatti, era balzato come top-seller nel reparto libri un nuovo testo, incentrato sul coronavirus e su come combatterlo.

Amazon elimina libri falsi sul coronavirus: erano articoli copiati

Il libro si intitolava “Coronavirus: Everything You Need to Know About the Wuhan Corona Virus and How to Prevent It”. Un libro che aveva lo scopo di proteggere le persone ed informarle su come combattere la malattia in ogni modo possibile. Peccato però che il libri fosse soltanto un copia-incolla di vari articoli di testate giornalistiche e di altre fonti, e non un vero volume steso con l’ok della comunità scientifica. Amazon ha rimosso il volume dalla vendita ed ora, riporta NBC, chi ha creato questa truffa online verrà perseguito legalmente.

