Matteo Salvini in giro per Roma senza mascherina: la foto, uscita stamattina, ha creato presto polemiche sul web. Ma il Leader della Lega si espone sull’argomento e si difende in una diretta Facebook e su Twitter.

Coronavirus, Matteo Salvini fa chiarezza sulla foto che lo ritrae con la fidanzata Francesca Verdini in giro per Roma durante il periodo di emergenza nazionale. Uno scatto che ha fatto presto polemica sul web, perché il leader della Lega appare non curante senza nemmeno indossare l’oramai comune mascherina.

#Salvini: Sì, confesso. Ieri sono andato a piedi a fare la spesa sotto casa con la mia fidanzata. Possono andarci solo quelli di sinistra? Confesso di aver comprato pane, pasta, latte e formaggio. Italiani. — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) March 16, 2020

Coronavirus, Salvini smentisce la passeggiata in città

Tuttavia poco fa è arrivato il chiarimento da parte dell’ex ministro degli Interni. Nel pieno di una diretta Facebook sulla problematica sanitaria, il politico lombardo ha toccato anche l’argomento assicurando di essere uscito solamente per far la spesa.

Ecco quanto riferito in diretta attraverso il proprio profilo: “Se io esco a far la spesa con la compagna qualcuno riesce a far polemica perché Salvini va a spasso: No: Salvini non va a spasso. Salvini va a fare spese senza mandarci le auto blu o quant’altro. Come fate voi. Come fai tu. Che esce velocemente, rapidamente, a far la spesa. Sceglie quel che serve di necessario, paga e torna a casa”.

Potrebbe interessarti anche —-> Cura al Coronavirus, il dottor Ascierto: “Abbiamo conferme, funziona in 24-48 ore”

Salvini dunque smentisce ogni ipotesi non consona avanzata in mattinata: “Niente passeggiata al parco, al colosseo o lungo il Tevere. Almeno su questo non facciamo polemiche. Dite a noi di non farle, bene, giusto. Noi lavoriamo, proponiamo, offriamo idee, soluzioni, al Governo e anche al ministro della giustizia”.

Salvini è poi tornato sull’argomento, ironizzando, anche sul suo profilo Twitter: “Sì, confesso. Ieri sono andato a piedi a fare la spesa sotto casa con la mia fidanzata. Possono andarci solo quelli di sinistra? Confesso di aver comprato pane, pasta, latte e formaggio. Italiani”.