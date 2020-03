Il giornalista e conduttore tv Nicola Porro, risultato positivo al Coronavirus, spiega in un video in che modo si sta curando da casa

La notizia della sua positività al Coronavirus era arrivata lo scorso 9 marzo, ma dopo una settimana le condizioni di Nicola Porro appaiono nettamente migliorate. Il giornalista e conduttore televisivo aveva annunciato di aver contratto il Covid-19, dopo il tampone effettuato presso l’Istituto Spallanzani di Roma. Il 50enne romano poco fa ha pubblicato un video nel quale spiega in che modo si è curato in questi giorni di quarantena nella propria abitazione.

Nicola Porro annuncia in video ai suoi fans: “Ho curato il Coronavirus, vi spiego come ho fatto”

“Sono 3 giorni che non ho più la febbre“ afferma Porro, che però ancora non ha effettuato il tampone per capire se è effettivamente guarito dal Coronavirus. “Tanta gente mi ha chiesto come stavo, ma soprattutto quali erano i miei sintomi e in che modo li ho curati”. Il conduttore di ‘Quarta Repubblica’ ha spiegato: “Mi è salita la febbre a 39, abbinato ad un forte mal di testa e tosse molto secca che mi toglieva il respiro. Ma so che non a tutti il virus dà gli stessi sintomi“.

Come ha fatto a guarire Nicola Porro? “Quando la sera la febbre mi saliva non ho fatto altro che prendere una tachipirina da mille. La mattina, quando mi svegliavo, avevo solo 37-37.5, ma poi durante il giorno la temperatura risaliva, mi hanno detto di prendere una, massimo due tachipirine, mentre per la tosse non ho fatto assolutamente nulla. Mi sono misurato spesso la saturazione, ovvero l’ossigenazione del sangue tramite apposito dispositivo. Quello che posso dirvi è di consultare sempre il vostro medico per qualsiasi cosa vogliate fare”. “Non ho preso nessun antibiotico o vitamine – conclude il giornalista.

