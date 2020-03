Sarà una settimana decisiva quella che parte da questo lunedì. Infatti, secondo le previsioni meteo la primavera è pronta a scoppiare con l’anticiclone.

La settimana scorsa non è stata facile per la penisola italiana. Infatti l’annuncio della quarantena, causa coronavirus, era stato accompagnato da un meteo incerto che ci ha riservato anche qualche pioggia di troppo. Invece questa nuova settimana è pronta a darci sorprese in positivo.

Infatti ci sarà un drastico miglioramento delle condizioni meteorologiche, con un anticiclone pronto a prendersi la scena ed a riportare in Italia il gran Caldo. Questa dovrebbe essere la settimana decisiva per il ritorno della primavera, con tanto sole ma soprattutto con temperature pronte ad alzarsi ulteriormente.

Già da questo lunedì si farà sentire la grande influenza dell’alta pressione, fatta eccezione per qualche disturbo residuo al sud. Invece sul resto del paese il tempo sarà ben soleggiato con temperature in ripresa e pronte a salire lungo l’arco della giornata. Andiamo quindi a vedere cosa ci riserverà questo lunedì.

Meteo, lunedì 16 marzo

Così come abbiamo anticipato ampiamente, questa sarà una giornata di grandi cambiamenti con il caldo pronto a tornare da protagonista sul nostro paese, complice anche la presenza della grande massa anticiclonica. Andiamo quindi a vedere che tempo ci sarà, analizzando settore per settore.

Sulle regioni del Nord Italia avremo delle grandi schiarite su gran parte delle regioni. Qualche annuvolamento resisterà sul Piemonte, ma almeno per oggi non sono previsti fenomeni. Le temperature sono in aumento, con massime che si attesteranno intorno ai 13 e 15 gradi.

Invece sulle regioni del Centro Italia avremo una prevalenza di cieli sereni su gran parte del settore. Anche qui non saranno previste precipitazioni ma solamente cieli più nuvolosi al confine tra Lazio e Toscana. Le temperature anche qui sono in lieve rialzo, con massime che si aggireranno tra i 14 ed i 15 gradi.

Infine sulle regioni del Sud Italia, qualche fastidio con piogge residue continuerà ad infastidire la Sicilia. Altrove invece troveremo miglioramenti, con il sole che la farà protagonista sui restanti settori. Cieli nuvolosi sulla Puglia Settentrionale, ma è esclusa la presenza di fenomeni. Le temperature sono in aumento, con massime che oscilleranno tra i 15 ed i 18 gradi.

L.P.

Per rimanere sempre aggiornato sul Meteo, CLICCA QUI !