Roma, lutto nel giornalismo e nel mondo sportivo: si spegna lo storico conduttore Massimo Ruggeri da sempre a seguito del club giallorosso. Messaggio di cordoglio anche dallo stesso club di James Pallotta.

Lutto nel mondo sportivo: si è spento Massimo Ruggeri, storico conduttore televisivo e voce radiofonica indimenticabile dell’ambiente capitolino.

Un Signore in Giallorosso Ciao Massimo pic.twitter.com/QAAVVuGSqj — AS Roma (@OfficialASRoma) March 16, 2020

E’ morto Massimo Ruggieri: i messaggi di cordoglio

Lo riferiscono gli stessi colleghi dello storico volto giallorosso. “Una bruttissima notizia in un momento orribile. Era un faro per tutta la Roma calcistica, un esempio per tutti. Una figura importante se ne è andata e ha lasciato un vuoto enorme in tutti noi. Addio Massimo Ruggeri, guida la nostra AS Roma da lassù…”, scrive in particolare dal giornalista Andrea Mari.

Ci saluta all’età di 69 anni. Messaggio di cordoglio anche direttamente dal club capitolino: “Un signore giallorosso. Ciao Massimo”, si legge dall’account Twitter della società di James Pallotta. Ha voluto salutarlo anche Luca di Bartolomei, figlio dell’ex calciatore e bandiera Agostino: “La Signora in Giallorosso così come Gol di Notte sono una tradizione che da decine e decine di anni rappresentano un appuntamento che tiene compagnia a centinaia di migliaia di tifosi specie di quelli con qualche anno in più. Un affettuoso abbraccio alla famiglia ed alle tante persone che lo ricordano”.