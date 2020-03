lran, forte scossa di terremoto: la magnitudo è pari a 5.4 precisamente nella zona di Ruydar, nella provincia di Hormozgan.

Momento davvero delicato per l’Iran, dove il Coronavirus continua a mietere vittime e dove cresce di ora in ora il numero di persone contagiate. Adesso c’è da registrare anche una forte scossa di terremoto, avvertita precisamente nella zona di Ruydar, nella provincia di Hormozgan, a sud del paese. Lo riferisce l’Ansa’, secondo cui si tratterebbe di una forte scossa di magnitudo 5.4 sulla scala Richeter. Al momento, non si registrerebbero danni a persone o cose.

Iran, emergenza Coronavirus

Intanto, come detto precedentemente, anche il Coronavirus ha letteralmente messo in ginocchio il paese. Ecco quanto dichiarato dagli esperti nominati da Teheran per combattere il virus: “Se non verrà adottata una completa quarantena delle zone infette in Iran le vittime da coronavirus arriveranno a 700mila entro maggio”. Parole davvero inquietanti, che stanno facendo tremare la popolazione dell’Iran.

