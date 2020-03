Emergenza Coronavirus, Asterix tre anni fa aveva già previsto tutto. Solo coincidenza, in realtà, ma i riferimenti all’Italia sono quasi profetici

Coronavirus: Asterix e il contagio italiano, una storia già vista e già anche letta. Perché tre anni fa il popolarissimo personaggio uscito dalla fantasia della coppia Goscinny-Uderzo aveva previsto tutto anche se in realtà è solo una felice e profetica coincidenza. Solo che, a rivederla oggi, assume dei risvolti quasi inquietanti.

“Ecco il favorito, giunto direttamente da Roma, il campione delle MCDLXII vittorie. Soprannominato l’auriga mascherato, il grande Coronavirus con il fedele Bacillus“, possiamo leggere in una striscia. La storia è datata 2017, trentasettesimo album della serie, intitolato ‘Asterix e la corsa d’Italia‘ e firmato dalla coppia Jean-Yves Ferri e Didier Conrad. Non il più memorabile dei volumi con Aasterix e Obelix protagonisti, anche se oggi assume tutto un altro valore.

Un viaggio avventuroso attraverso l’Italia all’epoca dei Romani (compresa Venezia, in realtà bata circa 500 anni dopo), con alcune guest star. Come Pavarotti che decanta il polo etrusco o come Silvia Berlusconi trasgormato in antico romano. Ma il piatto forte era la corsa con le quadrighe: da una parte Asterix, dall’altra il campione in carica della specialità. Come un novello Ben Hur, Coronavirus pareva imbattibile per tutti anche se poi è andata a finore male.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Coronavirus, proposta sospensione viaggi verso Unione Europea

Coronavirus battuto dalle buche nelle strade, oggi invece serve un vaccino

Quello che oggi appare perlomeno curioso è la scelta del nome dato all’avversario di corcostanza per i due Galli che hanno fatto sognare milioni di fans. Ma sgombriamo subito il campo da ogni equivoco. Nessuna dote di preveggenti negli autori, anche se potendoi scegliere hanno dimostrato di avere fiuto. Coronavirus non è solo il nome scientifico del Covid-19, ma piuttosto quello di tutti i virus epidemici, come la Sars o l’Aviaria. E Bacillus è solo la traduzione latina di batterio.

La corsa delle quadrighe attraverso l’Italia, da Monza a Napoli, era stata organizzata da Lactus Bifidus (sic!). Voleva dimostrare la perfetta organizzazione delle strade costruite dai romani, si rivelerà un boomerang. Perché il grande favorito, Coronavirus appunto, finirà per perdere a causa delle buche che incontrerà sulla sua strada. E anche questa è una storia che abbiamo già sentito.

Piuttosto però sarebbe bello svregliarsi domattina e sapere che una pozione magica, come quella che beve Asterix, è capace di sconfiggere il male. Di questo nel volumetto (in Italia pubblicata dalla Panini) non si parla. Ma in fondo tre anni fa nessuno poteva immaginarfe che l’Italia e più in generale tutto il mondo avrebbe dovuto affrontare un dramma come questo. Nei fumetti,. in fondo, è tutto molto più semplice.

Tutti gli aggiornamenti sul CORONAVIRUS sul nostro canale TELEGRAM >>> https://t.me/covid19LiveINEWS24