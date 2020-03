Coronavirus, arriva una speranza da Napoli. Un farmaco, come conferma il dottor Paolo Ascierto, sembra funzionare e dà risultati già in 24-48 ore. Ecco quanto riferisce il Direttore dell’unità di Immunologia clinica dell’Istituto per tumori Pascale.

Lotta al Coronavirus, arriva una speranza da Napoli. Si tratta di una cura a base di Tocilizumab, medicinale sperimentato dall’ospedale Cotugno e pronto a essere brevettato dall’Aifa su scala nazionale.

A fornire ulteriori elementi sulla questione è un esperto dell’argomento, ovvero il dottor Paolo Ascierto. Direttore dell’unità di Immunologia clinica dell’Istituto per tumori Pascale, il professore ha fatto il punto ai microfoni del Corriere della Sera.

Cura al Coronavirus, parla il dottor Ascierto

Di cosa si tratta in particolare? Ecco la descrizione del responsabile sanitario: “Non di un antivirale, e quindi non di un farmaco che possa sostituire le terapie attualmente in uso”. Il Tocilizumab, piuttosto, diventa utile quando: “Siamo in presenza di casi in cui riscontriamo polmonite severa e alti livelli di una specifica proteina che si chiama interluchina 6”.

I risultati ci sono e sono tangibili come assicura il medico: “Sostanzialmente sì. In totale abbiamo trattato una decina di pazienti, tra terapia intensiva e sub-intensiva. C’è stato un decesso, ma da tutti gli altri stiamo ricevendo risposte incoraggianti. Per uno dei ricoverati in terapia intensiva siamo prossimi all’estubazione, contiamo che sia davvero questione di ore. Mentre uno dei pazienti che non erano ancora in rianimazione, dopo il trattamento ha potuto fare a meno dell’ossigeno”.

E i segnali di ripresa giungono anche in pochissimo tempo: “Sì, ma non ci sorprende: questa terapia i risultati li dà nell’arco di 24 o 48 ore”. L’Agenzia italiana del farmaco ha autorizzato la sperimentazione in tutta l’Italia, ma adesso è corsa contro il tempo come evidenzia il dottor Ascierto: “In questo momento ciò che preoccupa maggiormente è che gli ospedali non riescano più a fare fronte alla quantità di interventi cui sono chiamati. E la crisi, ormai è chiaro a tutti, riguarda i reparti di rianimazione, che sono allo stremo”.

Potrebbe interessarti anche —-> Coronavirus, il numero di morti e contagi nel mondo supera quelli della Cina!

La speranza, dunque, è che questa soluzione si riveli efficace in tutto e per tutto: “Se con il ricorso a questo farmaco riusciremo a fermare le polmoniti e le relative complicanze per le quali si finisce in terapia intensiva, e quindi a tirarne fuori i pazienti o addirittura a non farceli proprio andare, tutto il sistema se ne avvantaggerà. Gli ospedali non saranno più messi in ginocchio e l’emergenza potrebbe finalmente anche attenuarsi”.

Tutti gli aggiornamenti sul CORONAVIRUS sul nostro canale TELEGRAM >>> https://t.me/covid19LiveINEWS24