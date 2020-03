Coronavirus: Gli Stati Uniti testano il primo vaccino sull’uomo. L’esperimento è avvenuto a Seattle e vedrà coinvolte 45 persone.

Avvenuta a Seattle la prima somministrazione su uomo di un test vaccinale anti-Coronavirus. In base a quanto riportato da Tgcom24, la sperimentazione è avvenuta al Kaiser Permanente Washington Health Research Institute e i futuri test vedranno coinvolte 45 persone che non presentano patologie pregresse. Tuttavia, per la validazione del vaccino saranno necessari da un anno a 18 mesi.

Coronavirus, Stati Uniti: prove di vaccino su 45 volontari

Come riporta Tgcom24, il nome del vaccino è “mRNA-1273”. Gli USA testano per la prima volta il vaccino su un uomo, all’interno di una sala adibita per gli appositi esami. Altre 45 persone volontarie, senza patologie pregresse, si sottoporranno alla somministrazione del vaccino anti-Coronavirus. Il test sui volontari, compresi tra i 18 e i 45 anni, servirà per dare risultati più precisi circa i possibili effetti collaterali post-somministrazione.

Il potenziale vaccino anti-CoVid-19 ha preso vita al Nih, Istituto Nazionale della Salute e dalla società di biotecnologie Moderna. Per avere però un vaccino valido, dal punto di vista scientifico, saranno necessari tra i 12 e i 18 mesi complessivi.

Dunque, dopo l’Australia, anche gli USA effettuano le prime prove di vaccino anti-Coronavirus, con sperimentazioni che vedranno coinvolti 45 volontari.

