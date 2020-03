Coronavirus, Sicilia: stop ai collegamenti su rotaia e su gomma con il resto d’Italia. Soppressi anche i voli con sole due eccezioni

Le misure straordinarie in tema coronavirus continuano a riguardare tutte le Regioni del nostro paese. Dopo l’estensione della zona rossa a tutti i confini nazionali, anche il Sud si è ritrovato a fare i conti con ristrettezze senza precedenti. Ieri sera era arrivata la richiesta da parte del Governatore della Sicilia, Nello Musumeci, per la sospensione dei collegamenti tra l’isola e il resto d’Italia. Nella notte il ministro delle Infrastrutture e i Trasporti, Paola De Micheli, ha firmato nella notte il decreto che dà il via libera al blocco. Questa soluzione estrema per contenere la diffusione del Covid-19 non riguarderà il trasporto delle merci che proseguirà regolarmente.

Tutte persone possono viaggiare via mare sullo Stretto solo “per comprovate esigenze di lavoro, salute o necessità”.

Coronavirus, Sicilia: sospesi i collegamenti con il resto d’Italia

Nel decreto, spiega il ministero in una nota, le persone potranno raggiungere il “continente” attraverso imbarcazioni commerciali solo se esibiranno un modulo attestante improrogabili motivazioni personali e lavorative. Sono altresì consentiti i viaggi via mare per i passeggeri da Messina per Villa San Giovanni e Reggio Calabria e viceversa, per comprovate esigenze di lavoro, di salute o per situazioni di necessità.

Per quanto riguarda il trasporto aereo, sono soppressi tutti i voli da e per la Sicilia con due eccezioni. Si tratta di un paio di collegamenti giornalieri con Roma, da Palermo e Catania.

I treni sono bloccati ad eccezione di un treno al giorno Roma-Palermo e viceversa. Il trasporto su gomma viene completamente abolito, con la soppressione dei classici traghetti.

