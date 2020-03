Arrivano sempre maggiori chiarimenti sul coronavirus da parte degli esperti, dalle scarpe alla tavola ecco come comportarsi

Le scarpe vanno lasciate fuori la porta una volta dopo essere usciti? Le confezioni di alimenti che compriamo vanno prima disinfettate? Quanto spesso e come vanno lavati i nostri vestiti? Ad alimentare le curiosità ci sono tantissimi messaggi, audio e video che circolano in rete, che mettono soltanto confusione, ma a rispondere ai tantissimi quesiti posti ci pensano gli esperti.

Uno degli ultimi audio che circola in rete è quello secondo il quale, il virus resterebbe sull’asfalto per nove giorni. Tra gli esperti c’è dello scetticismo sulla questione, ma ad ogni modo consigliano come buona norma igienica di tenere le scarpe fuori dalla propria abitazione.

Coronavirus, parola agli esperti

“Il virus può sopravvivere qualche giorno, ma con una carica virale irrisoria. La sporcizia, ovvero il substrato organico, può in qualche modo facilitare la sopravvivenza del microrganismo, ma è davvero irrisoria – spiega il virologo dell’università Statale di Milano Fabrizio Pregliasco – la quota che può essere portata dalle scarpe. Inoltre, questi virus sopravvivono sulle superfici laddove non vengano esposti a disinfezione ma anche elementi come sole, pioggia, intemperie”.

L’unico consiglio uniforme a tutti i medici, virologi, esperti in materia è quello dell’igiene. Una norma che dovrebbe già essere buona consuetudine tra tutti.

