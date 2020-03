Coronavirus: Ursula von der Leyen, Presidente della Commissione Europea ha annunciato la proposta di sospendere i viaggi verso l’Unione Europea per almeno 30 giorni.

Attraverso il suo profilo Twitter, la Presidente della Commissione Europea, Ursola von del Leyen ha fatto sapere che è stata varata la proposta di sospendere, per un periodo di almeno trenta giorni, i viaggi non necessari verso l’Unione Europea.

Questa dunque la proposta ai leader del G7: una maggior priorità ai trasporti considerati essenziali, al fine di mantenere attivo il settore della mobilità e la sospensione, attraverso restrizioni temporanee dei viaggi non essenziali verso l’Unione Europea.

Coronavirus, Unione Europea: proposto stop ai viaggi non essenziali

La proposta della Commissione Europea ai leader del G7, annunciata da Ursula von der Leyen, è stata pensata al fine di bloccare l’espansione del Coronavirus. Attraverso il suo profilo Twitter la Presidente ha annunciato che un minor numero di viaggi porterà a un maggior contenimento della pandemia.

Lo stop è stato pensato dalla Commissione Europea, per un periodo minimo di 30 giorni, dopo i quali si valuterà se è necessario prolungare oppure no. La Presidente ha tenuto a precisare che sono esenti dalla proposta dell’UE tutti coloro che stanno lavorando incessantemente per sconfiggere il Coronavirus, compresi tutti i lavoratori che si occupano del trasporto merci, ritenuto essenziale.

