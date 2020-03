Coronavirus, positivo anche un Vescovo: incontrò il Papa a Roma in un recente incontro ecclesiastico. La Diocesi di Anger conferma la positività e informa sulle sue condizioni.

Il Coronavirus fa ufficialmente irruzione nella Santa Chiesa. Monsignor Emmanuel Delmas, come informa la Diocesi di Anger in Francia, è infatti positivo al Covid-19.

Coronavirus, positivo vescovo che incontrò il Papa

L’ecclesiastico è stato di recente a Roma per un incontro con Papa Francesco. Ed è proprio nel suo recente viaggio che ha riscontrato le prime problematiche. Ecco quanto si legge nella nota: “Ha avvertito i primi sintomi durante il suo soggiorno a Roma, la settimana scorsa era infatti in visita ad limina in Vaticano”.

L’incontro specificato risale allo scorso 9 marzo, quando nell’occasione Sua Santità tenne un incontro di circa 180 minuti con un gruppo di vescovi della Conferenza episcopale francese per la visita ad limina che si svolge ogni quinquennio.

Potrebbe interessarti anche —-> Rimedio al Coronavirus, il dottor Ascierto: “Abbiamo conferme, funziona in 24-48 ore”

Da prassi l’incontro si sarebbe dovuto svolgere in due date, dal 16 al 29 marzo, ma per le prime norme anti-coronavirus la riunione fu unificata in un’unica volta. Tuttavia al momento sembrerebbero non preoccupare le condizioni del Vescovo.

“Il vescovo – si legge ancora – ha lievi sintoni e al momento non fa fatica a respirare. Sta eseguendo i trattamenti prescritti ed è attualmente in isolamento dal suo ritorno dall’Italia”. Nel suddetto testo c’è poi l’invito a tutti i fedeli affinché restino “ancorati alla preghiera” in questo periodo avverso. “Che questo tempo di prova sia il momento di pregare, specialmente per le persone malate, fragili e per il personale medico”, si legge.

Tutti gli aggiornamenti sul CORONAVIRUS sul nostro canale TELEGRAM >>> https://t.me/covid19LiveINEWS24