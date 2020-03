Coronavirus, il nuovo bollettino medico. Sale il numeri di contagi, aumentano i numeri di guariti e calano i decessi rispetto alle ultime 24 ore. Ecco il nuovo quadro aggiornato.

Il nuovo bollettino di oggi, annunciato dal Capo del Dipartimento della Protezione Civile Angelo Borrelli 23.073 positivi non avendo però dati dalla Puglia e dal Trento. Tra questi 10.197 sono in isolamento domiciliare senza sintomi, 1851 in terapia intensiva, quindi il 10% dei contagiati e purtroppo anche oggi 349 deceduti. Ad oggi sono stati disposti trasferimenti di 7mila pazienti in più rispetto a ieri per un totale di 47. Va ringraziata l’ONG degli evangelici americani che hanno donato al nostro Paese installandola a Cremona, una struttura ospedaliera mobile composta di 60 letti di degenza e 8 attrezzi per terapia intensiva. L’ONG gestirà la struttura per alcuni mesi.

Sulle donazioni di sangue dice: “Voglio ringraziare tutti i cittadini, per noi è importantissimo. Serve per avere la possibilità di curare i nostri concittadini e rinnovare l’invito per continuare a donare”

Il dottor Franco Locatelli, invece, ha fatto un quadro epidemiologico del caso. “Ci sono due aspetti importanti: il ringraziamento ai donatori di sangue, la donazione è quanto mai importante in questo momento perché consente al Paese di far fronte a tutte le esigenze trasfusionali che evidentemente non vengono meno. E poi grazie a tutto il personale sanitario, forze dell’ordine, forze armate”.

Continua dicendo: “Il nostro Paese sta mettendo in campo le migliori risorse ed intelligenze per affrontare il virus nella maniera più efficace possibile e ridurre l’impatto. C’è uno sforzo da parte del Ministero della Salute in tutte le sue articolazioni ed in collaborazione con le Regioni per rendere omogenei i piani di trattamento dei pazienti con Covid-19 attraverso l’adozione di percorsi protocollari comuni e di strategie di gestione”.

Coronavirus, la situazione regione per regione

Nei casi positivi totali di Coronavirus lungo tutta la penisola, più della metà si trovano in Lombardia casa del grosso focolaio. A seguire tutte le regioni, nessuna esclusa hanno raggiunto almeno doppia cifra. L’obiettivo è quello di ridurre al minimo i contagi in ogni regione con il rispetto delle regole imposte dal DPCM dell’11 marzo e con il buon senso del popolo italiano.

