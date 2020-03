Coronavirus, il numero di morti e contagi nel mondo supera la Cina: il dato evidenziato dalla ‘Johns Hopkins University’ è davvero sorprendente.

E’ da considerarsi il vero e proprio focolaio del Coronavirus a causa di quanto accaduto all’inizio nella città di Wuhan, ma oggi la Cina ha quasi definitivamente superato l’emergenza Covid-19. Lo sottolinea proprio in queste ore la ‘Johns Hopkins University‘, i cui studi e dati mettono in evidenza un risultato davvero sorprendente. Per la prima volta il numero dei morti per Covid-19 nel mondo (3.241) ha superato quelli della Cina (3.213), al pari dei contagi che nel mondo sono arrivati a 86.000 mentre in Cina hanno raggiunto quota 80.860.

Coronavirus, in Cina quasi tutti guariti

Ma non è finita qui. Se andiamo ad analizzare i dati di ‘gisanddata.maps.arcgis.com’ (portale che permette di seguire in tempo reale la diffusione del virus), ci rendiamo conto del fatto che in Cina al momento siano quasi tutti guariti da Coronavirus. Una evoluzione davvero significativa, che fa ben sperare gli altri paesi come l’Italia che si trovano nel pieno dell’emergenza. Nel nostro paese, al momento, si contano 20.063 contagi totali e 1809 morti e il timore è che questi dati possano aumentare da qui ai prossimi giorni.

