L’assessore al Welfare della Lombardia Giulio Gallera annuncia il bollettino di oggi: 1377 contagi e 202 morti in più rispetto a ieri

Continua l’emergenza Coronavirus in Italia, soprattutto in Lombardia. La Regione è la più colpita dall’epidemia di Covid-19, con i casi di positività che sono saliti a quota 14.649, 1.420 vittime totali. Pochi minuti fa è arrivato il bollettino quotidiano riportato dall’assessore lombardo al Welfare Giulio Gallera: “1377 contagi e 202 morti in più rispetto a ieri”. Oggi la provincia di Brescia ha superato nel numero dei contagi quella di Bergamo, mentre a Milano la situazione rimane stabile e gestibile.

Coronavirus, l’assessore Gallera: “In Lombarda dati in linea con quelli degli altri giorni”

I dati riferiti all’epidemia di Coronavirus in Lombardia oggi sono “leggermente inferiori a quelli di ieri, ma in linea con quelli di questi giorni” ha affermato l’assessore Gallera. I pazienti affetti da Covid-19 in terapia intensiva sono in totale 823, 66 in più rispetto a ieri. Il triste primato di provincia con più contagiati oggi spetta a Brescia con 445 (2.918 totali), mentre a Bergamo sono 344 malati in più (3.760 in totale). Arrivano conferme positive dalla provincia di Lodi, dove i nuovi casi sono stati “solo” 42.

A Milano la situazione viene definita “gestibile” con 102 casi in più nel comune e 233 nuovi malati nella provincia. Gallera annuncia anche una cosa molto importante: “La Lombardia ha acquistato 4 milioni di mascherine“.

