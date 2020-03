Coronavirus, il Governatore della Lombardia Attilio Fontana dichiara: “La crescita è costante ma non esponenziale”

Come sempre fin dall’inizio dello scoppio dell’emergenza coronavirus la Lombardia è la Regione più colpita, e per distacco. Numeri che continuano ad essere spaventosi quelli condivisi ieri dalla Protezione Civile, con il superamento nella prima zona rossa del Nord Italia della soglia dei 10.000 contagiati. È Bergamo la provincia con più contagiati: 3.416 con un aumento in un giorno di 552. A Brescia gli infetti raggiungono quota 2.473 (+351), a Cremona 1.792 (227), a Pavia 722 (100), a Mantova 327 (60), Monza e Brianza 339 (+115). Nella sola area di Milano i contagiati sono 1.750 (+200) di cui 711 in città (79), dunque con numeri in proporzione alla popolazione più bassi di altre zone.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Coronavirus, il numero di morti e contagi nel mondo supera quelli della Cina!

Coronavirus, Fontana: “La crescita è costante ma non esponenziale”

A commentare questi numeri nelle scorse ore ci ha pensato anche il Governatore della Regione Lombardia, Attilio Fontana. Le sue parole sono in un certo qual modo rassicuranti, perchè rispetto alle previsioni la crescita degli infetti, che comunque c’è stata, è costante ma non esponenziale, come previsto in un primo momento. Un picco non così alto che lascia ben sperare per un calo non troppo lontano dei contagi.

“Forse non c’è più quella progressione violenta dei giorni scorsi. Non c’è più una progressione esponenziale, il che ci fa piacere, anche se c’è ancora una crescita”. Lo ha ribadito il presidente Attilio Fontana, durante un punto stampa sull’emergenza coronavirus.

Come confermato dal’assessore al Welfare della Regione Lombardia Giulio Gallera, grazie ad uno sforzo titanico negli ultimi giorni, i posti di terapia intensiva sono saliti da poco più di 700 a 1.200.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Cura al Coronavirus, il dottor Ascierto: “Abbiamo conferme, funziona in 24-48 ore”

Tutti gli aggiornamenti sul CORONAVIRUS sul nostro canale TELEGRAM >>> https://t.me/covid19LiveINEWS24