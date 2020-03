Coronavirus, il documento segreto che spaventa: l’attesa sarà lunga. Secondo i responsabili del Servizio Sanitario britannico ci vorrà almeno un anno

Coronavirus, il documento segreto svelato nelle ultime ore dal ‘Guardian’ è una vera bomba, non solo mediatica. Secondo gli esperti del Public Health England (il Servizio Sanitario nazionale) l’incubo del Corinavirus è destinato a durare nel tempo. La fine sarà probabilmente solo nella primavera del 2021.

E non è tutto perché nei prossimi dodici mesi gli esperti immaginano che almeno l’80% della popolazione sarà contagiata. Questo significa quasi 8 milioni di persone costrette man mano al ricovero negli ospedali. Ma soprattutto un numero di morti, solo in Gran Bretagna, che con un tasso di mortalità pari all’1% toccherebbe quota 530mila decessi.

Lo ha confermato anhe il professor Chris Whitty (consigliere di riferimento del governo del premier Boris Johnson). Ha parlato più volte di una battaglia di lunga durata, nel Regno come in tutto il mondo, ma senza per ora indicare pubblicamente scadenze. Secondo lui l’80% di cittadini infettati rimane lo scenario peggiore possibile ma confida in una cifra di contagi meno elevata grazie all’adozione di misure graduali.

Gran Bretagna, il picco del Coronavirus atteso tra fine maggio e inizio giugno



Ma cosa sta facendo la Gran Bretagna e in particolare il governo inglese per fronteggaire la pandemia? Apparentemente finora nulla tanto che il ministro della Sanità, Matt Hancock, è stato accusato da più parti di aver aspettato troppo. Entro un mese farà partire un piano che prevede la quarantena per tutti, per una durata fino a quattro mesi in casa per tutti gli ultrasettantenni.

Entro al massimo due settimane verranno stoppati tutti gli eventi pubblici con più di 500 persone. Inoltre chiusure di ristoranti e pub, il richiamo di medici e infermieri in pensione e la requisizione coatta di hotel vuoti da destinare ad uso ospedaliero. Inoltre anche la riconversione industriale per l’aumento della produzione di ventilatori e attrezzature mediche. Tutti provvedimeti che l’Italia ha già adottato da diversi giorni.

Gli esperti attendo che il numeri dei casi salga rapidamente nei prossimi 2-3 mesi. Quindi il picco del Coronavirus dovrebbe arrivare tra la fine di maggio e la metà di giugno. Tutti puntano a ritardare il picco dilatandolo su un periodo di tempo più lungo, affinché i servizi sanitari siano in grado di affrontarlo. Ma Oltremanica forse hanno sottovalutato la vera portata del problema.

