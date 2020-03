Coronavirus, diecimila medici abilitati subito: per colmare la carenza di professionisti il governo con il nuovo decreto ha promosso una riforma epocale

Emergenza Coronavirus, diecimila medici abilitati subito: è questo uno dei provvedimenti più importanti del decreto ‘Cura Italia’ approvato dal governo’. In pratica sarà sufficiente la Laurea in Medicina per essere introdotti alla professione medica.

Una svolta epocale ma anche una boccata d’ossigeno inserendo immediatamente forze fresche in un settore che ne ha grandissimo bisogno. Lo ha confermato il ministro dell’Università, Gaetano Manfredi. La società cambia e si evolve, lo faràò anche il settore dei medici che fino ad oiggi prevedeva almeno due anni di specuializzazione prima del’abilitazione. Ma in questi momento e per i prossimi mesi ci sarà bisogno di tutti, anche dei neo laureati.

Come ha evidenziato il ministro, “fronteggiare l’emergenza comporta dare risposte immediate. Ma con una visione che permetta all’Italia di guardare in prospettiva al medio-lungo periodo”. L’università è da sempre la fucina di nuovi talenti e nuove professionalità, mai come adesso può diventare fondamentale per il Paese. E anche per questo il ministro ha proposto di posticipare il pagamento delle tasse universitarie al 30 maggio.

Coronavirus, 50 milioni per coprire i costi degli atenei e le future lauree



Il decreto ‘Cura Italia’ ha istituito per l’anno 2020 uno stanziamento da 50 milioni. Si chiamerà “Fondo per le esigenze emergenziali del sistema dell’Università, delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e degli enti di ricerca”. Soldi che aiuteranno a coprire le necessità determinate dallo stato di emergenza ma non solo.

Come ha spiegato il ministro Manfredi “serviranno anche a garantire l’approvvigionamento di servizi e tecnologie essenziali in questa fase di crisi”. Non solo, perché entreranno in vigore norme per garantire agli studenti la continuità del percorso didattico, sia nelle università sia nelle Scuole di Alta formazione.

Tra queste la proroga dell’anno accademico fino al 15 giugno, in modo da far laureare gli studenti già nella sessione attuale senza attese. Tuttoi questo nell’ottica di fornire un ricambio generazionale ad una categoria come quella dei medici che insieme agli infermoieri è sottoposta a turni massacranti. Un provvedimento che vale certamente per il 2020, ma non è detto che non possa essere recplicato anche in futuro, magari su basi minori.

