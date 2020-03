Il Premier Giuseppe Conte ha annunciato il varo del decreto legge ‘Cura Italia’, un aiuto economico importante contro il Coronavirus

L’Italia si trova in una situazione di crisi a causa del Coronavirus. Tramite una conferenza stampa, il Premier Giuseppe Conte ha annunciato un aiuto economico importante a famiglie ed imprese. Stanziati ben 25 miliardi di euro, con un decreto legge suddiviso in 5 punti principali: “Il Governo è vicino agli Italiani, non dovete sentirvi abbandonati. Abbiamo stanziato 25 miliardi di flusso come aiuto economico”. Il Premier ha poi definito il decreto legge ‘Cura Italia’ come “diga protettiva per tutti gli italiani, per superare una situazione molto delicata per tutti‘. Sempre in conferenza, Giuseppe Conte ha tenuto a ringraziare tutti gli italiani, che si stanno dimostrando parte di una grandissima comunità. Un pensiero speciale sia ai cittadini “in trincea” che continuano a lavorare negli ospedali o ai supermercati, ma anche a quelli in casa che cantano e mostrano sostegno.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Coronavirus, Israele adotta tecnologie anti terrorismo: stop ai contagi

Coronavirus, Gualtieri: “Dl per dare risposta sul piano economico”

Subito dopo le parole del Premier, anche il Ministro dell’Economia Roberto Gualtieri ha parlato, spiegando i punti che compongono il decreto legge ‘Cura Italia‘. Innanzitutto, sono stati “stanziati 25 miliardi di euro per aiutare economicamente il Paese“. Di questi, 3 miliardi e mezzo indirizzati al potenziamento del sistema sanitario nazionale, 10 miliardi a sostegno di tutti i lavoratori, a difesa del loro posto di lavoro e del reddito. Verrà versato un “assegno di 600 euro per il mese di marzo ai lavoratori. Ci sarà poi un sostegno aggiuntivo al reddito con un alleggerimento fiscale”. Allargando il discorso, Gualtieri ha poi parlato di “350 miliardi di euro verranno invece utilizzati a sostegno delle banche per sospensione mutui e finanziamenti“. Il tutto potenziando fondo di garanzia pubblico e privato. Sospeso anche l’obbligo di versamento dei contributi fino al 31 maggio.

FORSE TI INTERESSA ANCHE >>> Coronavirus, 20.603 contagi totali: stop ai collegamenti con la Sicilia – DIRETTA

Tutti gli aggiornamenti sul CORONAVIRUS sul nostro canale TELEGRAM >>> https://t.me/covid19LiveINEWS24