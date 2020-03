Con il Coronavirus in giro, anche le attività ecclesiastiche sono state interrotte. Ma la Chiesa trova la soluzione: messe in streaming o con selfie.

Quello che stiamo vivendo è un momento di crisi per tutti. Non solo attività commerciali ed imprese costrette a chiudere, ma la chiusura è stata imposta anche i luoghi di culto e di svago. Infatti l’Italia si è fermata, unita più che mai per isolare e debellare il virus che sta inginocchiando il mondo intero.

Così tra i luoghi in cui è imposta la chiusura troviamo anche le cheise, luogo sacro per eccellenza e dove ogni domenica viene effettuata la Santa Messa.

Ma dopo settimane di consultazioni, anche Papa Francesco ha trovato la soluzione per permettere ai fedeli di conservare la tradizione della messa domenicale. Andiamo a vedere qual è la sorprendente quanto apprezzata decisione della Chiesa.

Coronavirus, ogni domenica la Santa Messa in diretta streaming

Così dopo settimane di consultazioni, Papa Francesco decide di rinnovare la decisione di trasmettere la Santa Messa, da San Marta, in streaming. Un adeguamento necessario quello della chiesa, dopo il divieto di celebrare con i propri fedeli l’evento settimanale.

Sono tante le idee, tra cui anche quella di celebrare la Messa con i selfie dei fedeli. Quest’ultima soluzione è stata pensata anche da Don Giuseppe Corbari, parroco di Robbiano in provincia di Monza. Corbari ha infatti chiesto ai suoi fedeli di mandare un selfie , che successivamente ha stampato e messo sulle panche della Chiesa, per celebrare la Messa in “compagnia”.

Mentre invece l’arcivescovo Mario Delpini di Milano, ieri ha celebrato la messa direttamente dalla chiesa del Policlinico del Capoluogo lombardo.

Il parroco di Alzano Lombardo, Don Filippo, per far sentire la propria vicinanza ai suoi fedeli ha deciso di suonare le campane. Infatti, sul proprio profilo Facebook ha dichiarato: “Sono salito sul campanile ho recitato il santo Rosario e ho benedetto dall’alto tutte le case e le famiglie delle nostre due parrocchie. La mia preghiera e il mio saluto arrivi ad ognuno di voi e porti consolazione e speranza“.

Infine la chiesa di Castiglione d’Adda, provincia di Lodi, ha deciso di aprire un proprio canale YouTube. Insomma sono tante le iniziative da parte del mondo ecclesiastico, che durante questo periodo delicato non vuole assolutamente perdere i propri fedeli.

