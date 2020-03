Coronavirus, buone notizie in Corea del Sud: diminuiscono notevolmente i contagi nel Paese asiatico. La nazione registra così i minimi assoluti nelle ultime tre settimane.

Coronavirus, buone notizie in Corea del Sud. Come infatti riferisce la stampa locale, sono scesi ulteriormente a quota 74 i contagiati i nel Paese asiatico. Un dato che assesta così la nazione ai suoi minimi assoluti nelle ultime tre settimane.

Coronavirus, buone notizie in Corea del Sud

Il bilancio attuale, fissato dal Korea Centers for Disease Control and Prevention, è di 8.236 positivi di cui 75 decessi e 1.137 dimessi dagli ospedali. Circa il 61% dei contagiati ufficiali – riferisce la stampa nazionale – sono riconducibili alla Chiesa di Gesù Shincheonji, setta religiosa di base a Daegu.

Migliora il quadro anche per quanto riguarda la Cina e in particolare Pechino. Il Governo cinese, infatti, ha reso noto solo 16 nuovi nuovi contagi ieri, quattro in meno di quelli segnalati sabato scorso. Le autorità, al contempo, riferiscono tuttavia di ha aggiunto di aver dovuto registrare 12 decessi.

Potrebbe interessarti anche —-> Cura al Coronavirus, il dottor Ascierto: “Abbiamo conferme, funziona in 24-48 ore”

Cina che tuttavia, dopo la ripresa sanitaria, fa le spese con la discesa economica. La produzione industriale, infatti, è calata del 13.5% nelle ultime ore, così come le vendite al dettaglio e gli investimenti in attività fisse hanno registrato un rispettivo calo del 20,5% e del 24,5%.

Leggi anche —-> Salvini si difende: “Ero a far la spesa senza auto blu”

Tutti gli aggiornamenti sul CORONAVIRUS sul nostro canale TELEGRAM >>> https://t.me/covid19LiveINEWS24