Alcuni scienziati italiani, tra cui Roberto Burioni, mettono gli italiani in guardia: secondo la loro opinione non basteranno tre settimane per uscire dal dramma

Gli italiani stanno facendo grandi sacrifici e la prima settimana di quarantena obbligatoria, dopo l’ultimo decreto dell’11 marzo, sta per terminare. I numeri dei contagi, per effetto dei tempi lunghi di incubazione del Coronavirus, non accennano ancora a diminuire e secondo gli esperti il picco ancora non è stato raggiunto. Tuttavia, in alcune regioni si sta pian piano registrando una lieve inversione di tendenza. Ma ancora non è il momento di allentare l’attenzione e di abbassare la guardia.

Coronavirus, Burioni e gli altri scienziati: “Non basterà il 3 aprile, dobbiamo stringere i denti”

Un avvertimento arriva da alcuni scienziati italiani: Roberto Burioni, Fabrizio Pregliasco, Silvio Garattini, Massimo Galli, Franco Locatelli e Giovanni Rezza concordano sul fatto che ancora per un po’ non si vedrà la luce in fondo al tunnel. La data del 3 aprile, quella fino alla quale è fissata la sospensione di molte attività, è attesa con ansia da parte del popolo italiano, ma molto probabilmente sarà ancora troppo presto per tornare alla normalità. “E’ ancora troppo presto per vedere un cambiamento significativo – afferma Pregliasco, virologo dell’Università di Milano, al Messaggero – siamo ancora nella fase acuta dell’epidemia, tuttavia vediamo alcuni timidi segnali positivi nella diminuzione dei ricoveri e delle terapie intensive. Prevedo un picco a fine marzo e una risoluzione del problema tra maggio e giugno“.

Del parere simile è Garattini, fondatore dell’Istituto di ricerche farmacologiche Mario Negri, che ha parlato del Coronavirus a Radio Capital: “Il picco ci sarà la prossima settimana, mi aspetto di arrivare a 30-40mila casi. Tutto dipenderà dal nostro comportamento, dovremmo fare tamponi più mirati agli operatori sanitari e ai soggetti più a rischio“. Galli, primario del reparto di Malattie infettive dell’ospedale Sacco di Milano ospite a ‘L’aria che tira’ su La7, afferma che siamo ancora lontani dal picco epidemico e che sarà molto importante evitare che il problema si estenda anche al centro-sud. Locatelli, presidente del Consiglio superiore di sanità, dice che ancora non vede la possibilità di una riapertura delle scuole il 3 aprile, ma probabilmente sarà necessario prorogare la chiusura, che finora si è dimostrata molto efficace nel contenere la diffusione del virus.

Coronavirus, gli scienziati non prevedono una fine breve dell’epidemia

Ancor più pessimista il direttore del dipartimento di Malattie infettive dell’Istituto Superiore di Sanità Rezza: “Non si conosco ancora i tempi e gli sviluppi della pandemia, chi è malato ma non ha insufficienza respiratoria può rimanere a casa e non essere ricoverato”. Di parere contrastante sul Coronavirus, invece Burioni, docente di virologia e microbiologia dell’Università San Raffaele di Milano: “Siamo sulla strada giusta, dobbiamo avere fiducia – dice a ‘Che tempo che fa’ – I contagi quasi azzerati nei primi focolai di Codogno e Vo’ ci fanno capire che il virus non si attacca da solo, dobbiamo impedire la trasmissione e guadagnare tempo, in modo da poter ridare fiato alle terapie intensive”.

