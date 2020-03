Coronavirus: ora anche Boris Johnson adotta misure più dure per arginare l’espansione. Il primo ministro britannico mette da parte la linea leggera.

A seguito delle numerose proteste e delle critiche ricevute, il primo ministro britannico Boris Johnson fa un passo indietro e sposa la linea dura. Come annunciato da Skytg24, Johnson ha dichiarato di evitare i contatti non essenziali, in particolar modo per le persone più a rischio.

Nel dare il suo annuncio, il premier britannico ha consigliato, a chiunque ne possiede la possibilità, di lavorare da casa. Le disposizioni messe dunque in atto dal Governo inglese sono ora in piena linea con quelle adottate dagli altri Paesi europei, tra cui l’Italia.

Boris Johnson: linea dura per arginare il Coronavirus

Dietrofront per il primo ministro britannico, che, come riportato da Skytg24, solo tre giorni fa aveva lanciato il clamoroso annuncio sulla perdita degli affetti da parte delle famiglie. Ora, il premier ha annunciato la chiusura di tutti i luoghi di aggregazione, quali pub, teatri e cinema. Non è stato preso ancora alcun provvedimento per quanto riguarda le scuole.

Cambio di rotta da parte del primo ministro britannico, che però non prevede ancora misure del tutto drastiche, come è stato fatto dall’Italia e, di conseguenza, dagli altri Stati Europei. L’annuncio del premier britannico ha riguardato i luoghi di aggregazione, escludendo però scuole, università e, in modo clamoroso, anche gli stadi.

Intanto, in UK c’è stato un aumento importante di casi positivi al CoVid-19, per un totale di 1343 pazienti.

F.A.

