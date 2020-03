Coronavirus, l’allarme dell’OMS: secondo gli ultimi dati non è soltanto la popolazione anziana che muore dopo il contagio, l’età si sta abbassando

Emergenza Coronavirus, l’allarme dell’OMS arriva dopo il consueto bilancio giornaliero. Il direttore dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha confermato che siamo di fronte ad unì’epidemia grave. Ma soprattutto ha posto l’accento su un particolare non secondario, che cambia i possibili scenari presenti e futuri.

“Le prove che abbiamo fino ad oggi suggeriscono che gli over 60 corrono un rischio maggiore per il Covid-19. Ma nel mondo sono morti anche dei giovani, compresi dei bambini”. In particolare il direttore dell’OMS ha spiegato come i bambini siano contagiabili, anche se con percentuali minori rispetto agli adulti. E nonostante i sintomi in geerale siano più blandi, nessuno può abbassare la guardia.

Le statistiche sembrano indicare che questo sia il peridoo di massimo contagio mondiale. “La scorsa settimana abbiamo assistito a una rapida escalation di casi di Covid-19. Abbiamo assistito anche d una rapida escalation delle misure di distanziamento sociale”. E fa un esempio che conosciamo bene: la chiusura di scuole, la cancellazione improvvisa di molti eventi sportivi anche ad altissimi livelli. La risposta è una sola: “Il nostro messaggio chiave è: test, test, test”.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Coronavirus, diecimila medici abilitati subito: basta la laurea

OMS, allarme per i Paesi più poveri e applauso alla solidarietà italiana

Ma Ghebreyesus, nel suo intervento di oggi, ha anche manifestato la sua preoccupazione per un altro aspetto. L’impatto economico che potrebbe avere il Coronavirus nei conti di Paesi già a basso reddito. In particolare tra le popolazioni con un gran numero di malati di Hiv o bambini malnutriti, come nel continente africano che finora è stato meno interessato dal contagio.

Per quedsto “chiediamo ad ogni Paese di fare tutto il possibile per interrompere la trasmissione”. L’OMS è convinta che da qui alle prossime settimane riusciremo a capore meglio quali scenati futuri aspettano l’umanità. Ma intanto nessuno deve abbassare la guardia e rispettare attentamente le imposizioni.

Infine ha anche parlato delle manifestazioni di solidarietà che si sono moltiplicate in questi ultimi giorni. Ad esempio i flash mob sui balconi e gli applausi ai professionisti del settore sanitario, visti a più riprese in Italia. “Sono rimasto toccato dai video delle persone che applaudono gli operatori sanitari dai balconi o dalle storie di chi si offre di fare la spesa per gli anziani. Lo trovo uno spirito straordinario di solidarietà deve diventare ancora più contagioso del virus”.

Tutti gli aggiornamenti sul CORONAVIRUS sul nostro canale TELEGRAM >>> https://t.me/covid19LiveINEWS24