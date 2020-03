Coronavirus, uomo di 55 anni è entrato in un supermercato di Verona urlando ‘sono positivo’. I Carabinieri lo hanno arrestato per procurato allarme

L’intero pianeta si a dover fronteggiare una delle peggiori crisi del passato recente. Il Coronavirus ha cambiato il normale vivere di ogni cittadino. L’Italia è al momento l’epicentro europeo della malattia, con il numero più alto di casi in tutta Europa (davanti alla Spagna seconda). Da ormai qualche giorno tutto il territorio italiano è soggetto alla quarantena. Vietato ogni spostamento, se non per l’acquisto di beni di prima necessità. Questa mattina, un uomo di 55 anni si è recato in un supermercato di Verona e gridare ‘sono positivo’. Le Forze dell’Ordine sono subito giunte sul luogo, prima per tranquillizzare l’uomo, per poi arrestarlo per aver commesso il reato di procurato allarme.

Coronavirus, cosa rischia ora l’uomo

L’uomo di 55 anni residente a Verona rischia ora grosso per la sua bravata. Questa mattina, ha deciso di recarsi in un supermercato di Verona e gridare ‘sono positivo’, alimentando la preoccupazione nelle altre persone e nei dipendenti. Già da prima che succedesse il tutto, la protezione civile aveva denunciato alle Forze dell’Ordine di aver visto l’uomo in evidente stato di agitazione. Una volta giunti sul posto, i Carabinieri hanno cercato di tranquillizzare tutti i presenti. Ma il 55enne non ne ha voluto sapere nulla, respingendo più volte le Forze dell’Ordine, che lo hanno quindi arrestato. Dapprima costretto agli arresti domiciliari, l’uomo è stato poi chiamato in tribunale, dove il giudice ha deciso di confermare l’arresto per aver commesso il reato di procurato allarme.

