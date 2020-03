Calciomercato Juventus, per l’attacco nel mirino finisce Harry Kane del Tottenham: si pensa ad uno scambio con i londinesi

La Juventus ha deciso: in estate sarà assalto ad una punta centrale che assicuri valanghe di gol, cosa che ad Higuain non sta riuscendo molto bene. Prima, però, si cercherà una sistemazione a Gonzalo Higuain per il quale non si esclude nemmeno un ritorno in patria. Già la scorsa estate l’argentino ha rifiutato la Roma, non permettendo l’arrivo di Icardi poi passato al PSG. Quest’anno però le cose non andranno allo stesso modo, Paratici è deciso a liberarsene.

Calciomercato Juventus, Kane l’attaccante preferito: Dybala in cambio?

Secondo quanto riferito da Tuttosport, Harry Kane starebbe facendosi molta strade nelle preferenze della dirigenza bianconera. Questo anche perché il futuro di Icardi è in mano al PSG, il quale deve decidere se riscattarlo o meno, e quindi aspettarlo rischierebbe di rivelarsi una cattiva mossa. Tornando alla punta inglese, il Tottenham avrebbe chiesto 150 milioni di euro per sacrificarlo. La cifra al momento resta complicata, ma potrebbe aprirsi uno scenario che vedrebbe Paulo Dybala come pedina di scambio. L’ex Palermo in estate ha rifiutato proprio gli Spurs in quanto non c’è stato un accordo riguardo l’ingaggio.

Le alternative del direttore sportivo Fabio Paratici sono Gabriel Jesus del Manchester City, Erling Haaland dal poco passato al Borussia Dortmund e Timo Werner del Lipsia.

Juventus, occhi su Donnarumma

Non solo attacco, ma anche la porta può essere uno dei ruoli in cui la Juventus sarà protagonista quest’estate. Ai bianconeri da sempre piace Donnarumma, inquadrato come il possibile erede di Buffon. Il Milan, nel frattempo, ha difficoltà a trovare un accordo per il rinnovo dell’ingaggio che scade nel 2021 e quindi potrebbe trovarsi costretto a cederlo. Dato che le condizioni non permettono ai rossoneri di stare una posizioni di vantaggio, la cifra non sarebbe nemmeno equivalente al reale valore del calciatore. Si parla infatti di 30-40 milioni come prezzo per darlo via.

LEGGI ANCHE—> SPAL, Cionek difensore eroe: insegue un ladro e lo blocca