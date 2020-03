Bergamo, esplode una palazzina: si registra un morto in seguito a quanto accaduto proprio in queste ore nel comune di Seriate.

Altra tragedia a Bergamo, una delle zone più colpite dal Coronavirus per numero di morti e di contagi. Nel comune di Seriate, infatti, è esplosa una palazzina in via Dante e una persona avrebbe perso la vita: lo riferisce proprio in queste ore il sito dell’Ansa’, secondo cui l’esplosione potrebbe essere stata causata da una bombola di gas. In ogni caso, solo i rilievi del caso permetteranno di fare ulteriore chiarezza in merito a questa delicata vicenda.

Bergamo, un morto in seguito ad esplosione

Lo scoppio, con esattezza, sarebbe avvenuto al centro di Seriate, a pochissimi passi dalla chiesa parrocchiale. Una palazzina sarebbe stata completamente sventrata come mostrano le immagini apparse sul Twitter ufficiale dei Vigili del Fuoco. Ecco il VIDEO: