SPAL, Cionek difensore eroe per le strade di Ferrara: fermo per il Coronavirus, ha assistito ad un furto senza esitare ad rincorrere il ladro.

SPAL, Cionek ha dimostrato di essere un difensore a tutto tondo. Il giocatore della squadra in lotta per la salvezza per un giorno ha indossato i panni del poliziotto improvvisato e ha fatto centro. Tutto è successo nelle ultime ore coinvolgendo il 34enne brasiliano che dal gennaio 2018 gioca a Ferrara.

Era uscito a fare alcune compere nel centro cittadino, rispettando i divieti imposti dal Coronavirus, quando ha visto un ladro che stava scappando. Aveva appena rapinato una tabaccheria e cercava la via di fuga. Non aveva messo in conto però che sulla sua strada avrebbe incontrato uno più grosso di lui ma soprattutto più veloce.

Cionek, che di recente ha marcato Cristiano Ronaldo in campionato, non ha esitato un attimo a mettersi al suo inseguimento. E come racconta il quotidiano ‘La Nuova Ferrara’ dopo aver raggiunto il ladro è riuscito anche a bloccarlo, prima di consegnarlo alle forze dell’ordine, quelle vere.

Cionek blocca un ladro a Ferrara, arrivano i complimenti del sindaco

Un gesto da cittadino modello, quello di Thiago Cionek, che nel giro di poche ore è arrivato anche alle orecchie del sindaco di Ferrara, Alan Fabbri. Ha voluto subito chiamarlo al telefono per ringraziarlo e per complimentarsi con lui. “Un gesto di grande generosità e altruismo, ancora più speciale in questo momento difficile per il nostro Paese”.

Secondo Fabbri, Cionek ha dimostrato un grande senso civico ma soprattutto l’amore che ha per la città nella quale vive da un paio di anni. Un esempio di quello che dovrebbero fare tutti i ferraresi, secondo il sindaco, provare cioè ad essere più uniti e compartecipi con gli altri.

Thiago Cionek, classe ’86, è chiaramente brasiliano come dimostra il suo nome di battesimo. Ma ha origini polacche, testimoniate dal cognome, e grazie a quelle gioca con la Polonia dal 2016 ed ha anche affrontato l’Italia come avversario. Fidanzato da otto anni con una ragazza polacca, convive ma non l’ha ancora sposata perché deve trovare il tempo per farlo tra i mille impegni in campo. Però nonostante tutto in questi giorni ha deciso di rimanere a Ferrara e la sua scelta alla fine ha pagato.