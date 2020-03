Paolo Bonolis contro Mediaset. Il noto presentatore e comico italiano non ha ben compreso la scelta della rete di sospendere le puntate di Avanti Un Altro.

Il coronavirus è ogni giorno più un pericolo e per questo le misure per contrastarlo si fanno sempre più forti. Mediaset ha da poco annunciato che Mattino 5, Forum, Uomini e Donne e Avanti Un Altro saranno da lunedì 16 marzo sospesi per problemi organizzativi legati alla malattia. Sarebbe impossibile registrare un episodio di questi programmi senza considerare problemi legati alla promiscuità ed alla impossibilità di rispettare quanto prescritto dalla legge. Non è possibile stare ad un metro di distanza dall’altro in uno studio televisivo e la necessità di mettere mascherine e guanti di certo non rende la cosa più facile. Per questo il tutto è momentaneamente sospeso.

Paolo Bonolis contro Mediaset: “Perché ci sospendete?”

Paolo Bonolis, conduttore di Avanti un Altro, non l’ha presa bene. Il comico italiano, infatti, sottolinea come gli episodi della sua trasmissione sono registrati e già completamenti pronti per la trasmissione. Perché allora interrompere uno show che sta facendo bene in un momento in cui gli itlaiani guardano la tv per rispettare la quarantena? Sotto il suo messaggio.