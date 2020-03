Il sito web “The Athletic” ha stilato alcune soluzioni possibili che l’Nba adotterà per proseguire la stagione. E i Suns continuano a giocare su… Nba2k!

L’NBA, come le altre leghe e campionati sportivi negli Stati Uniti, si è fermata a causa del Coronavirus e non si sa quando ripartirà. Dopo i casi Gobert e Mitchell degli Utah Jazz, è stato imposto uno stop di almeno 30 giorni al basket giocato e una quarantena forzata e preventiva per tutti i giocatori della National Basket Association. Tanti dubbi, tante domande sull’effettiva ripresa della stagione, ad ogni modo l’obiettivo è di portarla a termine. John Hollinger, dirigente, analista e ora scrittore per “The Athletic”, ha provato a descrivere alcune soluzioni possibili che l’NBA valuterà e prenderà nelle prossime settimane. Vediamo di cosa si tratta.

Le soluzioni: giocare in campo neutro o proseguire tra 30 giorni

Il commissario della Lega Adam Silver valuterà l’idea di proseguire la stagione in campo neutro. Se il virus dilagasse, non si potrebbe giocare a porte aperte e, di conseguenza, continuare a giocare in casa o fuori-casa perderebbe di significato. Dunque, la Lega sceglierebbe una città dove avrebbero luogo la Regular Season e i Playoff. Tutti in un’arena, in modo da evitare i numerosi viaggi negli USA, concentrando tutti gli addetti ai lavori in un solo posto per evitare possibili contagi. Possibilità assai complicata da mettere in atto e sarebbe valutata in casi estremi.

Se la situazione restasse sotto controllo, allora la stagione riprenderebbe da metà aprile con un conseguente slittamento di partite e quindi dei Playoff. Questo sarebbe lo scenario che tutti si augurano, dai tifosi ai giocatori passando per la lega. Ma dipende anche dalle misure di sicurezza prese dal governo, che solo ieri ha dichiarato lo stato d’emergenza nazionale.

NBA, le soluzioni possibili: stop alla Regular Season e continuare dai Playoff

Al momento, considerando la durata della diffusione del Covid-19 in Cina, troncare la Regular Season e ricominciare direttamente dai Playoff è una soluzione concreta. In tal modo, le attuali migliori otto di Ovest e di Est sono le fortunate. Un colpo al cuore per tifosi e per le stesse squadre che stanno lottando per ottenere una posizione al post-season, come per esempio i New Orleans di Melli e i San Antonio di Belinelli. Tra l’altro, gli Spurs inseguono la ventitreesima qualificazione ai Playoff di fila. Scelta difficile che verrebbe valutata dal momento in cui sia possibile scendere in campo verso maggio, e non è esclusa la possibilità di giocare i Playoff con partite al meglio di 5 o addirittura al meglio di 3.

Se slittasse tutto il calendario, giocare fino a luglio rientrerebbe nelle possibilità della lega. Però, uno dei problemi che affligge l’NBA è quello dei contratti. Molti giocatori hanno contratti in scadenza entro il 30 giugno con le proprie franchigie. E che cosa succederebbe se un giocatore in scadenza arrivasse con la propria squadra a giocarsi l’anello a luglio?

Il problema dei contratti in scadenza

Si pone quindi un problema strettamente burocratico: la Lega dovrebbe negoziare con l’Associazione dei giocatori per prolungare la scadenza dei contratti. E come per i giocatori, dovrebbe avvenire anche con allenatori e dipendenti dello staff tecnico. Però, questi ultimi non hanno nessuna associazione alle loro spalle e l’affare diventa più complicato.

Situazioni davvero complesse, ma per preservare la regolarità del campionato e per avere un campione di questa stagione Adam Silver è pronto ad ogni sacrificio. Per ora, il commissario esclude la possibilità di cancellare la stagione 2019-20, evento mai accaduto in NBA. Nel frattempo, i Phoenix Suns (13° ad Ovest) hanno deciso di proseguire la propria stagione a modo loro, ovvero su NBA2k20. Giocheranno le restanti partite della Regular Season e trasmetteranno in diretta su Twitch le partite, un modo per restare in contatto con i propri tifosi e magari compiere la remuntada per conquistare l’ottavo posto in classifica.