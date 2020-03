Abitanti di Modena in allerta: un ubriaco sputa ai passanti spaventandoli dicendo di essere affetto da Coronavirus

Un gesto orribile e assolutamente da condannare in tutti è modi è accaduto sabato, nel tardo pomeriggio, nel centro storico di Modena. Un giovane pakistano, cittadino regolare, ha avuto la malsana idea di sputare verso i passanti urlando: “Ho il Coronavirus“. Questo ha fatto scattare il panico tra la poca gente che circolava, dopo il decreto che impone di uscire di casa soltanto per motivi di stretta necessità.

Modena, allerta Coronavirus: ubriaco spaventa i passanti dicendo di essere infetto

Il deplorevole fatto è accaduto sabato pomeriggio intorno alle 17, in un periodo dopo c’è la massima allerta per la rapida diffusione del Coronavirus. A chiamare la polizia sono stati alcuni passanti che hanno assistito alla scena, all’altezza di Corso Cavour, nel centro storico della città emiliana. Il giovane, visibilmente ubriaco, è stato poi raggiunto e fermato dalle forze dell’ordine.

Secondo quanto raccontato da alcuni testimoni, il criminale (in questo caso è giusto chiamarlo in questo modo), rincorreva le persone e gli sputava addosso, urlando e affermando di essere affetto da Covid-19, non contento avrebbe tentato anche di danneggiare alcune auto in sosta. Una vicenda che ha davvero dell’incredibile, se consideriamo il fatto che tanta gente sta soffrendo e sta facendo grandissimi sacrifici per fronteggiare questa terribile emergenza.

