Cambio di rotta del meteo dalla prossima settimana. In arrivo un super anticiclone che riscalderà il clima in tutta Europa.

Dopo due giorni di transizione, con le piogge che si sono rese nuovamente protagoniste sulla nostra penisola, la situazione è pronta a cambiare. Da lunedì, infatti, queste due giornate saranno solamente un ricordo lontano, perchè l’Italia ed il mondo intero saranno investite da un super anticiclone.

L’enorme massa anticiclonica farà schizzare il termometro, con temperature che si alzeranno e non di poco. Ci apprestiamo quindi ad assistere alla fine di questa stagione invernale, che a dir la verità non ha mai spiccato il volo.

Ovviamente con il ritorno dell’alta pressione sulla nostra penisola, ci sarà spazio per giornate soleggiate su gran parte del paese. Le zone dove la temperatura aumenterà maggiormente saranno la Sicilia e la Sardegna. Andiamo quindi adesso a vedere che tempo ci sarà durante questa domenica, in attesa di un lunedì che potrebbe cambiare tutto.

Meteo, domenica 15 marzo

Ma se da lunedì tutto potrebbe cambiare, durante questa giornata domenicale si dovrà avere a che fare ancora con alcuni disturbi, specie nel tacco dello stivale, la Puglia. Andiamo quindi ad analizzare cosa succederà nella giornata odierna da nord a sud.

Sulle regioni del Nord Italia continuano a resistere degli addensamenti specialemente a NordOvest. Ma i cieli cupi e grigi, almeno per oggi, non dovrebbero riservare nuove precipitazioni. Mentre invece a NordEst la situaziona migliora, con un sole protagonista e cieli velati. Le temperature restano stabili, con massime tra i 10 ed i 15 gradi.

Mentre invece sulle regioni del Centro Italia persisterà una grande instabilità in Abruzzo, dove le piogge la faranno da protagonista. Attenzione però, perchè durante l’arco della giornata la situazione migliorerà, con le piogge che daranno spazio a cieli nuvolosi. Altrove invece migliora, con sprazzi di sole tra Lazio ed Umbria. Le temperature restano stazionarie, con massime tra i 14 e i 18 gradi.

Infine sulle regioni del Sud Italia continuano a resistere alcune precipitazioni in Puglia. Qui al mattino arriveranno alcune piogge, come anche nel Basso Tirreno. Altrove la situazione risulta serena, con temperature in lieve dinuizione e massime tra i 14 ed i 18 gradi.

