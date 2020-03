Questa mattina Marca aveva annunciato un grande gesto di Cristiano Ronaldo: trasformare i propri hotel in ospedali. Ma poi è stata smentito

Di questi tempi, il Coronavirus è un problema molto serio, e tantissimi personaggi dello spettacolo, del cinema e dello sport stanno cercando di dare il loro contributo. Chi facendo video per sensibilizzare, chi lanciando un messaggio e chi facendo donazioni. Questa mattina, il quotidiano spagnolo Marca ha testimoniato un bellissimo gesto da parte del fuoriclasse della Juventus Cristiano Ronaldo. Per aiutare il sistema ospedaliero portoghese, CR7 avrebbe accettato di trasformare i propri hotel in strutture ospedaliere. Inoltre, l’ex Real Madrid avrebbe anche dovuto pagare di tasca propria attrezzature e stipendi di tutti gli addetti ai lavori. Qualche ora dopo, però, lo stesso quotidiano Marca ha cancellato la notizia dal proprio sito web, smentendo quanto detto in mattinata.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Coronavirus, ora è emergenza anche in Africa: le ultime

Cristiano Ronaldo, anche la stampa portoghese smentisce la notizia

Una bellissima notizia, un gesto splendido che il campione della Juventus Cristiano Ronaldo avrebbe compiuto per aiutare gli ospedali portoghesi col problema Coronavirus. Marca questa mattina ha lanciato la bomba, creando stupore e ammirazione in tutti i fan del fuoriclasse ex Real Madrid. Ma, poche ore dopo, lo stesso quotidiano spagnolo ha cancellato la news, smentendo il tutto. A quanto pare, si trattava solamente di una bufala. Pochi minuti fa, anche il ‘Jornal de Madeira‘, giornale della città natale di CR7 ha provveduto a confermare che si trattava di una fake news. Almeno per il momento, gli hotel di Cristiano rimangono hotel. Chissà che da questa notizia falsa il numero 7 bianconero possa prendere spunto per fare veramente un gesto simile, in aiuto del proprio Paese contro la pandemia del Covid-19.

FORSE TI INTERESSA ANCHE >>> Coronavirus, a Bergamo sospesi gratta e vinci e slot machine