Con un comunicato, il Vaticano ha annunciato che tutti i riti di Pasqua, a causa del Coronavirus, saranno trasmessi in streaming

Neanche la Chiesa è immune dal Coronavirus. A seguito della pandemia che sta devastando ogni angolo del mondo e delle misure restrittive che ogni governo sta prendendo per mettere fine a tutto questo, il Vaticano ha dato un importante annuncio. In un periodo dell’anno così importante per i fedeli, con tanti riti in programma fino ad arrivare alla messa della Resurrezione di Pasqua, radunare troppe persone sarebbe sbagliato. Ecco perché i riti in programma non avranno la presenza fisica dei fedeli, i quali potranno però seguire il tutto tramite dirette streaming. Una decisione sicuramente sofferta da parte del Vaticano, che ha provato fino all’ultimo minuto a trovare soluzioni alternative, senza successo.

Coronavirus, il comunicato ufficiale del Vaticano

Tramite un annuncio fatto dalla Prefettura della Casa Pontificia, i fedeli hanno preso nota del fatto che, a causa delle recenti misure restrittive causa Coronavirus, tutti i riti in programma da cui alla domenica di Pasqua non saranno aperti al pubblico. Sul sito di Vatican News, però, ci saranno continue dirette streaming. Questo per poter comunque assistere a tutti gli eventi tradizionalmente tenuti con la presenza dei fedeli. “A causa dell’emergenza sanitaria, le Celebrazioni della Settimana Santa non saranno accessibili ai fedeli in forma fisica” comunica il Vaticano. Ci tiene poi a precisare che, per quanto riguarda la presenza dei vescovi e cardinali, “si stanno studiando altre modalità di partecipazione che rispettino le prescrizioni sanitarie. Verranno comunicate subito dopo esser state definite”. Niente da fare invece per i fedeli, che saranno costretti ad assistere via streaming al tutto.

