Dopo le prime indecisioni, il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump si è sottoposto al tampone per il Coronavirus. Ecco i risultati del test.

Donald Trump non ha contratto il CoVid-19. Ad annunciarlo, come riporta Skytg24, è il medico della Casa Bianca. Due giorni fa il Presidente degli Stati Uniti ha deciso di sottoporsi al tampone, il cui esito ha dato risultati negativi.

Il Presidente Trump ha accettato di sottoporsi al tampone per Coronavirus due giorni fa. Tra le preoccupazioni maggiori c’era la cena con i membri della delegazione brasiliana, dopo la quale ci sarebbero stati diversi contagi. Trump, a distanza di una settimana dalla cena in Florida, non risulta contagiato dal CoVid-19.

Coronavirus: Trump negativo al test

Intanto, negli Stati Uniti, salgono a più di tremila i casi di positività al Coronavirus. Il vicepresidente Mike Pence, come riporta Skytg24, ha inviato le disposizioni a tutto lo staff della Casa Bianca al fine di contenere il più possibile il contagio da CoVid-19. Le linee guida inviate dal Vicepresidente riportano le norme precauzionali più diffuse, tra cui la richiesta di evitare il più possibile i contatti fisici e gli abbracci in particolar modo.

L’emergenza Coronavirus ha portato a prendere decisioni importanti in merito alla programmazione per le elezioni del 2020. Anche la Georgia ha optato per il rinvio delle primarie DEM, in programma per il prossimo 24 marzo. Dopo la Louisiana, che ha spostato le primarie dal 4 aprile al 20 giugno, la Georgia ha rinviato le votazioni del 24 marzo al 19 maggio.

F.A.

