Coronavirus, la Spagna scopre la paura: fino ad oggi il pericolo contagio era stato sottovalutato, ma i casi crescono e scattano le misure drastiche

Coronavirus, la Spagna scopre improvvisamemte di essere vulnerabile e il governo passa all’azione. Un piano di difesa che ricalca quasi totalmente quello adottato in Italia. Vietato ogni spostamento, se non quelli per acqiustare beni di prima necessità come gli alimenti e i farmaci. Allo stesso tempo chiusura di tutte le attività commerciali, ad eccezione delle necessità di base.

Misure in vigore almeno per i prossimi 15 giorni ma che potrebbero anche essere prorogate, Una necessità impellente, come ha spiegati il premier spagnolo, Pedro Sanchez. “Le misure che stiamo per adottare sono drastiche e avranno conseguenze. Ma siamo preparati per lo stato di allerta, come lo è stata l’Italia”, ha aggiunto

L’ultimo conteggio dei contagi in Spagna parla di 5.753 casi di positività e già 135 morti. Cifre che collocano il Paease al secondo posto in Europa, dietro solo all’Italia. E per questo il governo ha deciso che non fosse più il tempo dell’attesa ma quello dell’azione per limitare la diffusione del virus.

Spagna blindata, permessi solo gli spostamenti necessari come in Italia

Da oggi quindi la Spagna è un territorio bloccato, esattamente come l’Italia da qualche giorno. Spostamenti limitati allo stretto necessario: acquisto di alimenti e prodotti farmaceutici, assistenza da parte dei centri sanitari e assistenza per persone bisognosi. Ma anche rientro nel luogo di residenza abituale oppure viaggio verso il posto di lavoro quando non sia possibile svolgerlo da casa.

Il governo non esclude, alla luce del trend odierno, che già la prossima setimana i casi di positività supeperanno le 10mila unità. Per questo non era più possibile aspettare. A Madrid già chiusi bar, ristoranti e discoteche mentre diverse regioni hanno annunciato la chiusura delle scuole.

La Catalogna, regione di Barcellona, ha decretato la quarantena di quattro località, e la chiusura di tutte le aree commerciali, palestre e stazioni sciistiche. E nei Paesi Baschi, al Nord del Paese, una delle zone più colpite le autorità locali hanno già dichiarato lo stato di emergenza sanitaria. Inoltre la Conferenza episcopale spagnola ha invitato i cattolici a seguire lemesse alla radio e alla televisione. In più sono già state sospese a Siviglia tutte le processioni della Settimana Santa, previste dal 5 al 12 aprile.

