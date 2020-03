Non si ferma l’epidemia di Coronavirus in giro per l’Europa. Infatti nella notte è arrivata anche la positività al tampone della moglie del Premier spagnolo

Continua a diffondersi l’epidemia di Covid-19 in Europa. Proprio la cartina del Vecchio Continente, oramai non è altro che una schiera di pallini rossi che si allargano giorno per giorno. L’Italia non è l’unica ad essere colpita, ed infatti il Covid-19 è arrivatoa nche nel resto dell’Europa.

Infatti le altre Nazioni hanno deciso di barricarsi per difendere i propri cittadini. Una di queste nazioni è proprio la Spagna dove il presidente ha deciso di proibire tutti gli spostamenti non necessari. E’ stato proprio il Premier Pedro Sanchez ad annunciare tale misura durante il consiglio speciale di venerdì.

Una misura necessaria, visto che dopo l’Italia c’è solamente il paese iberico che adesso ha toccato quota 6.000 contagi, con più di 1.500 nuovi contagi nelle ultime 24 ore.

Tra i contagiati troviamo anche la moglie del premier Spagnolo Pedro Sanchez ossia Maria Begona Gomez Fernandez. La consorte del numero uno spagnolo, però ci ha tenuto a precisare che “sta bene e rimane assieme al marito nel Palazzo della Moncloa“.

Coronavirus, la situazione in Europa

Ma l’Italia e la Spagna di certo non sono gli unici due paesi ai piedi del Coronavirus. Infatti il Covid-19 si sta diffondendo rapidamente in tutta Europa, con paesi che stentano ad adottare misure drastiche per la sicurezza dei propri cittadini.

Infatti anche in Germania oramia i casi sono saliti a 4.200, In Francia invece la situazione continua a peggiorare, con 4.500 contagi e 91 decessi. A causa del boom dell’epidemia, il premier Edouard Philippe ha annunciato la chiusura di tutti i luoghi pubblici non indispensabili dai negozi ai ristoranti, ai luoghi di culto.

Inboltre a causa della pandemia sembra a rischio anche il festival di Cannes. Il continuo diffondersi del Covid-19 però non ha fermato l’ultima protesta degli ormai famosi “gilet gialli“.

Boom dell’epidemia anche in Svizzera con ben 1.350 malati e l’intero Canton Ticino che ha deciso di chiudere tutti i bar, ristoranti ed esercizi commerciali. Situazione che peggiora anche in Gran Bretagna, con 1.140 contagi e morti che sono raddoppiate dalle 11 di giovedì alle 21 di venerdì. Nonostante lo scettiscismo iniziale di Boris Johnson, entro la prossima settimana anche nel Regno Unito sarà proclamato lo stato d’emergenza.

Si va verso i mille casi anche nei paesi del Nord Europa, come Danimarca, Paesi Bassi, Norvegia e Svezia. La Russia cerca di prevenire i contagi chiudendo tutti i confini,c ome anche la Norvegia che ha deciso di chiudere porti e aeroporti. Infine la Grecia ha deciso di bloccare tutti i voli per l’Italia.

Insomma una situazione che sta peggiorando in tutta Europa, ma che fortunatamente sta trovando la pronta risposta di tutti i paesi del Vecchio Continente, pronti a sconfiggere il virus ed a tornare alla normalità.

