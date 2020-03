Coronavirus, Papa Francesco si è reso protagonista di un piccolo pellegrinaggio per combattere a modo suo la pandemia. Il Santo Padre si è recato in preghiera alla chiesa di San Marcello.

Il coroanvirus è una realtà sempre più consolidata del nostro mondo e la paura non fa che salire. Le difficoltà che si stanno riscontrando nella lotta alla pandemia di Wuhan sono piuttosto importanti e per questo in molti si sono rifugiati nella preghiera e nella religione. Il Santo Padre della Chiesa cattolica, Papa Francesco, ha oggi organizzato un piccolo viaggio per pregare affinché il COVID19 smetta di ammorbare l’umanità. Proprio per questo, riporta il vaticano, oggi c’è stato un piccolo viaggio verso la chiesa di San Marcello.

Oggi il Santo Padre ha abbandonato il vaticano per fare un piccolo pellegrinaggio in cerca di aiuto divino contro il coronavirus. “Facendo un tratto di Via del Corso a piedi, come in pellegrinaggio, il Santo Padre ha raggiunto la chiesa di San Marcello al Corso”, riporta una nota del vaticano. Nella chiesa c’è il crocifisso, ritenuto miracoloso, che nel 1522 venne portato in processione per le strade di Roma affinché finisse la Grande Peste. Il papa si è recato nella chiesa di Santa Maria Maggiore e poi di San Marcello al Corso per pregare e cercare di battere il virus. I fedeli hanno molto apprezzato questo suo gesto.

